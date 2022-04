Finale a sorpresa, di Mariano Cohn e Gastón Duprat

di Giovanna D'Arbitrio

Presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2021,al Festival di Toronto e al Festival di San Sebastian,, diretto da, è apparso anche sugli schermi italiani riscuotendo successo di pubblico e di critica.Il film racconta la storia di Lola Cuevas (), nota regista, pronta a girare un film commissionato da un imprenditore miliardario che vuol lasciare un segno nella storia, esigendo come sceneggiatura il romanzo di un premio Nobel, la regista più famosa del momento, i migliori interpreti.Pertanto l’eccentrica e visionaria Lola scrittura due famosi divi che dovranno interpretare i personaggi di Manuel e Pedro, fratelli di sangue ma rivali in amore, in un dramma pieno di colpi di scena: Félix Rivero () e Iván Torres (), saranno così costretti dalla regista ad affrontare sfide originali ed esilaranti.Il terminenon si riferisce in realtà tanto a quella di un festival internazionale a cui dovrà eventualmente partecipare il film, quanto piuttosto a quella tra suddetti attori molto diversi tra loro: Felix è un divo vanesio e donnaiolo con numerosi followers sui social, mentre Ivan è un impegnato interprete, ex gloria del teatro passato al cinema, che disprezza il grande pubblico e si vanta dei suoi corsi di recitazione per giovani.Senza dubbio Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez interpretano con ironia e abilità tre personaggi che rappresentano i peggiori cliché del divismo cinematografico: in effetti la sapiente regia di Duprat & Cohon e la sceneggiatura di Andrés Duprat mettono in luce maschere e stereotipi dello star system, come eccessivo protagonismo, boria, superficialità e snobismo, facendo divertire lo spettatore.Una buona commedia che si avvale della collaborazione di Gaston Duprat e Mariano Cohn, coppia artistica argentina che ha iniziato a lavorare in televisione negli anni ’90 ed ha conquistato fama internazionale nel 2016, grazie al film “”.Il cast include, oltre ai tre attori giù citati,. Notevoli fotografia di, montaggio di, scenografia diEcco il trailer del film: