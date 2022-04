Il Napoli Basket crolla a Milano

di Mario Triggiani

Resiste solo per venti minuti la Generazione Vincente Napoli Basket al cospetto dellArmani Exchange Milano che nel terzo quarto dilaga chiudendo di fatto la gara e conquistando una larga vittoria.Il primo tempo della Ge.Vi. incoraggiante, con i partenopei a difendere duro contro i pi quotati avversari che non riescono mai ad andare oltre le otto lunghezze di vantaggio e vengono spesso puniti dalle triple di Rich e McDuffie.Nella terza frazione, per, qualcosa si rompe nellattacco di Napoli. Gli azzurri non riescono a costruire azioni pericolose e dallaltra parte del campo Milano ne approfitta per infilare un parziale di 34-10 che sancisce con largo anticipo la vittoria dei lombardi.La sconfitta con Milano era ampiamente preventivabile, anche se latteggiamento degli ultimi due quarti stato preoccupante perch denota una mancanza di grinta e cattiveria agonistica che dovrebbero essere invece le doti principali per una squadra che deve conquistare la salvezza con le unghie e con i denti.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle 20:45 al PalaBarbuto contro Sassari in una gara che diventa fondamentale per la permanenza dei partenopei nella massima serie.Una vittoria consentirebbe di vivere il finale di stagione con pi calma, una sconfitta costringerebbe Napoli a dover vincere lo scontro diretto con la Fortitudo Bologna il 1 maggio in un PalaDozza che si preannuncia infuocato.: Grant 4, Rodriguez 10, Ricci 7, Shields 12, Hines 13, Invernizzi, Melli 10, Tarczewski 3, Biligha 2, Delaney 5, Baldasso 3, Alviti 25.: Zerini 9, McDuffie 11, Gudaitis 5, Grassi ne, Vitali 2, Velicka 7, Parks 4, Marini 3, Uglietti 4, Lombardi 8,Rich 14, Tot.