Jazz al Circolo Canottieri

con il sax di Marco Guidolotti

di Adriano Cisternino



Gerry Mulligan sicuramente il profeta indiscusso. Ma dopo di lui non sono stati tantissimi quelli che hanno imbracciato il sax baritono. Anche per un motivo semplice: suonare uno strumento lungo pi di un metro e pesante quasi sette chili innanzitutto impegnativo fisicamente.Marco Guidolotti va collocato sicuramente fra i sacerdoti recenti di questo faticoso strumento che lui talvolta alterna al clarinetto, quasi in omaggio ad una legge di compensazione fisica.Ma ancora si diverte soprattutto a suonare il sax pi ingombrante per regalarci quel magico suono che ci ricorda inevitabilmente i suoni di Mulligan. Come il celeberrimoE proprio Marco Guidolotti sar il leader della formazione che gioved 21 aprile (ore 21) porter una serata di jazz nel salone del Circolo Canottieri Napoli al Molosiglio. Al suo fianco un trio di musicisti di indiscutibile spessore quali Francesco Nastro (pianoforte), Marco de Tilla (contrabbasso) e Pietro Iodice (batteria).Canottieri Napoli e New Music Art, ecco una nuova intesa all'insegna del jazz che promette interessanti sviluppi, sia per il prestigio (non solo sportivo) del circolo presieduto da Achille Ventura, sia per la qualit della musica proposta dal club che fa capo a Giuseppe Reale.Intanto, appena superata la sbornia di pastiere e casatielli, ecco una serata di jazz all'insegna dell'inconsueto sax baritono. Marco Guidolotti, musicista di origine etrusca, (bench nato nel mantovano), ama la sua terra alla quale ha dedicato un disco, EtruschinJazz scaturito da studi e ricerche sulla cultura, anche musicologica, degli Etruschi.Un impasto di suoni ancestrali proposti in atmosfere moderne e libere come il jazz richiede. E il suo sax baritono si presta splendidamente a rendere trasmissibili queste atmosfere.Il trascinante pianismo di Francesco Nastro gli far da spalla con assoli e dialoghi di sicuro fascino, mentre il garbato contrabbasso di Marco de Tilla e la dinamica batteria di Pietro Iodice assicurano una sezione ritmica di grande efficacia.Appuntamento dunque al circolo del Molosiglio gioved 21 con prenotazione obbligatoria al 338 5669770.