Ancora una sconfitta all’ultimo tiro

per il Napoli Basket

di Mario Triggiani



Per la seconda volta in cinque giorni la Generazione Vincente Napoli Basket sbaglia il tiro decisivo e rimane a bocca asciutta.Sabato scorso contro Brescia la tripla di McDuffie era sbattuta sul secondo ferro, mentre contro l’Unahotels Reggio Emilia è stato il primo ferro a respingere il tiro da tre di Jason Rich.La gara si è fatta subito in salita per la Ge.Vi. vista l’ottima vena realizzativa degli avversari, che puniscono ogni errore in difesa degli azzurri con triple e facili appoggi al canestro.Napoli piomba così in svantaggio in doppia cifra già nel primo tempo e deve dar fondo a tutte le sue energie per recuperare.Nel secondo tempo Rich e Parks segnano ripetutamente da tre e riaccorciano lo svantaggio, ma Napoli non riesce mai a pareggiare nel punteggio.Lo sforzo fisico per rientrare in partita è comunque notevole e quindi negli ultimi minuti gli azzurri non sono lucidi e commettono errori fatali.Quando mancano una manciata di secondi Zerini ha la palla in mano con Napoli a -3. La difesa di Reggio Emilia è bravissima a mandare il lungo di Napoli in lunetta, dove sbaglia il primo tiro ed è costretto a scagliare il secondo sul ferro per sperare in un rimbalzo fortunato.Gudaitis tocca il pallone e lo manda nelle mani di Rich, ma la tripla disperata della guardia di Napoli non entra nel canestro.Le dirette concorrenti per la salvezza hanno tutte perso, dunque la sconfitta aumenta più i rimpianti che le paure, con Napoli che rimane a quattro punti di vantaggio sulla penultima.Ancora una volta la Ge.Vi. si trova a recriminare per un inizio di gara non perfetto che ha costretto gli uomini di Buscaglia ad una rincorsa disperata pagata alla fine in termini di energie fisiche nelle ultime azioni della gara.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sarà sabato prossimo alle 17 al Forum di Assago contro l’Armani Milano.L’avversario è una vera e propria schiacciasassi, anche se in crisi di risultati.Sarà dunque difficile conquistare una vittoria che avrebbe il sapore dell’impresa per una squadra che ha il disperato bisogno di accaparrarsi al più presto gli ultimi punti per assicurarsi la salvezza.: Zerini 9, McDuffie 13, Gudaitis 7, Sinagra ne, Vitali 4, Velicka 6, Parks 15, Marini, Uglietti 6, Lombardi 6,Rich 16, Totè ne.: Thompson 15, Hopkins 19, Baldi Rossi, Strautins 16, Crawford 13, Cinciarini 3, Johnson 16, Larson 3.