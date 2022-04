Storia segreta dei pirati, di Matteo Liberti

di Giovanna D'Arbitrio

Il saggio di(Newton Compton Editori, 2021), un testo davvero accurato in cui l'autore offre un excursus completo nella storia della pirateria, facendo immergere il lettore in un coinvolgente viaggio dai tempi pi antichi fino a quelli contemporanei, spaziando tra pirati di tutte le epoche, come quelli del II millennio A.C di cui si parla nelle antiche tavolette dargilla (le cosiddette, passando poi a quelli fenici, greci, etruschi, cirillici dellepoca romana, vichinghi, saraceni, caraibici, i sea dogs inglesi e quantaltro.Il libro viene cos presentato dalla casa editrice:Ecco le storie pi interessanti presenti nei capitoli e i vari paragrafi del libro:Sarebbe difficile in effetti, e in verit troppo prolisso, descrivere il libro attraverso introduzione dello stesso autore, gli 8 capitoli e i numerosi paragrafi, preferibile quindi metterne in rilievo alcune parti pi significative, anche per non svelarne tutto il contenuto a chi non lha ancora letto.Colpisce nella prima parte del volume, dedicata allantichit, la descrizione del rapimento di, quando nel 75 a.C., durante un viaggio verso Rodi, fu rapito dai pirati e imprigionato sullisola di Farmacussa, (odierna Farmaco) in attesa di riscatto. E nel quarto capitolo, dedicato alla pirateria saracena o barbaresca emerge la figura del famoso, ammiraglio di fiducia del sultanoIl quinto capitolo si dilunga sullet doro dellache arriv anche oltreoceano, dopo la scoperta di C. Colombo e il sorgere di nuove colonie: fu nel mar dei Caraibi che i pirati diventarono ricchi e potenti e si organizzarono tra loro con, estendendo il loro influsso fino allOceano Indiano e al Madagascar.Anche secondo, Mondadori, 1995), sulle navi pirata vigeva quella che oggi chiameremmo. La nave apparteneva alla ciurma che decideva anche le destinazioni e gli obiettivi ed eleggeva capitano e quartiermastro.A quanto pare allinizio di una spedizione venivano stabilite regole che tutti i pirati dovevano sottoscrivere, su distribuzione del bottino, entit dindennizzo per i feriti in battaglia, la vita di bordo in generale, nonch le punizioni per chi non le avesse rispettate. Il capitano deteneva il potere assoluto in battaglia, ma in tutte le altre circostanze doveva sottostare alla volont della maggioranza dellequipaggio e ai poteri conferiti al, sempre eletto dallequipaggio e considerato come il rappresentante della ciurma.Gradualmente dalla realt si passa al mito, come evidenziano i numerosi romanzi dellOttocento e dei primi del Novecento, tra i quali spicca la trilogia die il famoso protagonista, il pirata-eroe che combatte contro il colonialismo britannico, fino a giungere al successo della filmografia passata e presente, alle serie televisive e ai videogames.Come insegnante dinglese ho letto con particolare interesse le 10 pagine(142-152) dedicate ai famosi sea-dogs e, come donna, mi hanno colpito le storie delle(pagg.242-249). E tra i sea- dogs mi sembra giusto ricordarne almeno tre:(15321595), nato in una famiglia di armatori del Devonshire, inizialmente navig con il padre come mercante e poi divenne il primo commerciante di schiavi d'Inghilterra.Elisabetta I lo nomin cavaliere e gli don uno stemma con uno schiavo incatenato;(15401596), cugino di John Hawkins, forse il pi famoso dei sea-dogs, per sue imprese nel Mare Caraibico spagnolo si guadagn il soprannome di El Draque (il Dragone). Insignito del titolo di cavaliere da Elisabetta, fu il comandante in seconda della flotta inglese che sconfisse l'Invincibile Armata nel 1588;(15521618), noto sea dog e favorito di Elisabetta I, scopr le coste dell'America settentrionale nel 1584 (che ribattezz col nome di Virginia). Caduto in disgrazia, fu decapitato.Un libro molto coinvolgente, corposo di 414 pagine che si leggono tutto dun fiato, con tanti personaggi storici, tra analisi di problemi socio-economici e politici e luoghi illustrati con dovizie di particolari, ricavati da fonti storiche, come evidenziano mappe e ampia bibliografia.In uno stile scorrevole, lautore svela verit celate, racconta episodi inediti, nel mito ma anche fuori dal mito, poichDalle note biografiche apprendiamo chenato a Roma nel 1977, si laureato in Storia Contemporanea alla Sapienza Universit di Roma e ha poi conseguito un master in Storia e Storiografia multimediale. Giornalista e divulgatore storico, dirige il periodico mensile, da lui stesso fondato nel 2005. Collabora inoltre attivamente, dal 2008, con il magazinee con altre testate del mondo Focus.