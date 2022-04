I 40 anni del Jazz Club Lennie Tristano

di Adriano Cisternino



Pasqua in jazz, evento non usuale dalle nostre parti. Anche musica tra le sorprese dell'uovo. Ce la propone, audacemente ma non troppo, un organismo che si occupa di jazz in Campania da 40 anni, sia pure ad intensit variabile.Ed proprio per celebrare i 40 anni di attivit che il glorioso Jazz Club Lennie Tristano di Aversa organizza per domenica 17, giorno di Pasqua, (ore 21), una serata jazz con la partecipazione dellache vedr sul palco Jerry Lonide (piano e keyboards), Hadrien Feraud (contrabbasso) e Gergo Borlai (batteria) al fianco del chitarrista australiano di origini irpine (Paternopoli, di cui cittadino onorario).Appuntamento all'Art Gallery Civico 103, piazzetta Lucarelli, location che ha ospitato pi volte nell'ultimo anno serate dedicate al jazz.Ma la serata pasquale sar solo il primo di una serie di eventi di spessore internazionale che ilproporr fino all'11 giugno nel segno delle celebrazioni per il suo quarantennale. Tra le iniziative per la solenne ricorrenza anche la pubblicazione di un libro che, tra storiche foto, testimonianze e rievocazioni, raccoglie come un album di famiglia le pagine pi memorabili di questa ricca e prestigiosa storia.Il calendario musicale, intanto, dopo l'ouverture pasquale, prevede il successivo appuntamento marted 10 maggio con il sax di Bobby Watson, altra star internazionale, che incontra il trio di Elio Coppola (batteria), con Antonio Caps (piano e organo hammond) e Daniele Cordisco (chitarra). Sabato 21 maggio toccher al trio di Greg Burk, pianista originario di Detroit, con Maro De Tilla al contrabbasso e Domenico Iavazzo alla batteria.Ultimo appuntamento previsto sabato 11 giugno con l'che prevede al fianco del chitarrista napoletano un trio composto da Alessandro Della Corte (piano, keyboards), Giuseppe Arena (contrabbasso) e Mario De Paola (batteria).Tra un concerto e l'altro, venerd 29 aprile, la Giornata Internazionale del Jazz, sar festeggiata al club normanno con uno special event: serata dedicata a Charles Mingus condotta dal giornalista Francesco Varriale, mentre gli alunni del liceo musicale D. Cirillo ospiteranno gli esperti del Lennie Tristano per una conversazione sulle origini del jazz.Ulteriori informazioni al 3393637267 3393467387 oppure a jazzclublennietristanoaversa@gmail.com