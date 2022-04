Rainbirds di Clarissa Goenawan

Ci troviamo di fronte un thriller particolare, decisamente atipico, non c difatti la suspense continua di analoghi racconti.Pur essendo stata uccisa la sorella del protagonista - accoltellata in una notte piovosa in un boschetto fuori mano della cittadina in cui vive, e morta lentamente con sofferenza per dissanguamento - il misfatto resta sullo sfondo per gran parte della narrazione, superato da altre sventure, minori ma non per questo di conseguenze trascurabili.Il tutto si svolge nella citt di Akakawa in Giappone dove Ren rester sei mesi. Il delitto non rientra tra gli obiettivi immediati dello scrupoloso giovane, abitante a Tokyo con i genitori, che pur dimostra una forte propensione a voler guardare dietro la facciata degli eventi. Il fatto che manca qualsiasi punto da cui iniziare: bloccato sin dallarrivo per lassenza di indizi, personali o locali.I fratelli non si son pi visti dalla partenza anni prima della sorella Keiko e, pur sentendosi ogni settimana al telefono, non parlavano delle cose presenti ma piuttosto di quelle passate insieme per il grande affetto reciproco avuto nel periodo della crescita.Keiko stata la madre supplente di Ren provvedendo a ogni sua cosa, dai pasti ai bisogni ai compiti agli orari, sviluppando un legame affettivo intenso e incancellabile.La polizia del luogo poi brancola nel buio. Oltre il delitto quindi resta da capire chi la sorella realmente fosse in quella vita distante, del tutto sconosciuta.Veniamo centrati sugli sviluppi della nuova esistenza di Ren, fratello minore di nove anni della vittima 33nne. Spostatosi subito nel luogo dove lei lavorava come insegnante in una, la Yotsuba, - dopo aver lasciata la casa comune diversi anni prima per gli scontri tra i genitori, minati da un grosso problema familiare e molto assenti per sfuggire agli scontri della convivenza - vi giunge in tempo per il funerale e ricevere lurna che custodir con somma cura.Ne cercher tracce nella vita del posto ma senza fortuna. La sostituisce poi, anche questo in tempi immediati, nel suo lavoro alla Yotsuba, essendo alle soglie della laurea nella stessa facolt della scomparsa - lingua e letteratura inglese e americana - entrambi studenti alla prestigiosa universit Keio nella capitale.Andr pure a vivere nella stanza occupata da Keiko nella cupa casa del signor Katou, facoltoso politico molto fuori casa, immersa in un perenne silenzio. Non pagher fitto ma, in cambio dellospitalit, legger nel tempo libero dal lavoro libri inglesi presi dalla fornita biblioteca del marito alla moglie, sempre a letto in stato catalettico. Questo lo scoprir poi originato da un dolore terribile.Comprer anche pasti pronti per entrambi, lasciando quello della donna fuori la porta della stanza.Per Clarissa Goenawan - nata in indonesia (1988) e al suo primo libro, scritto a Singapore e pubblicato negli USA (2018) - si tratta di un debutto che fornisce un bellesempio diletterario internazionale.Gi pluritradotto, ne sono stati venduti anche i diritti cinematografici e dunque presto sar un film. Non sembra facile tradurre le sfumature surreali del testo in immagini... ma il cinema pu tutto, magari con voli pindarici!Ambientato nella inesistente citt di Akakawa in Giappone, esiste per a Tokyo il fiume Arakawa che scorre in citt.Lo stile e il lessico sono lineari, semplici e accattivanti, con capitoli brevi e ben inquadrati nello sviluppo del romanzo in un mondo dove, tra realt e non, tutto pu accadere.Autrice e protagonisti, molto giovani, danno unimpronta particolare al lavoro. La giovent il periodo che, con molte altre caratteristiche speciali, infonde in ogni cosa anima e cuore che non avranno pi nella vita pari effetti incisivi.Anche lazione pi semplice sembra affacciarsi a misteri sconosciuti ed come vivere unesistenza diversa ogni giorno tra scoperte, impressioni, sensazioni di speciale coinvolgimento.Questa aria di giovinezza credo caratterizzi il lavoro con due considerazioni opposte che vale la pena sottolineare. La prima il fondo speciale del narrato, cio la natura multiforme di ogni evento che vorrebbe far scaturire cento percorsi diversi verso sviluppi per nulla affini ma che poi, a fatti descritti, non appagano quanto atteso.Laltra, antagonista, il facile variare dello scenario dazione per cui singolare quanto riesce a compiere un unico soggetto. Vero che la vita a quellet non ha assunto fisionomia precisa, ma...Tutto questo, per, pu ben costituire una fedele rappresentazione del mondo giovanile in evoluzione qual lodierno, forse troppo multiforme per chi giovane non pi. Se quanto detto realistico, certo la Goenawan avr tempo e modi per variare la psicologia dei futuri attori...Tipico invece del genere che le persone con cui Ren entra in contatto nella cittadina hanno tutti propri segreti riguardanti Keiko, di cui si guardano bene dal parlare fin quando gli sviluppi non aprono falle che rendono inevitabile il dirne.Tra le alunne di Ren c una bella ragazza 17nne che si innamora del giovane docente. Lui la chiama Seven Stars dal nome delle molte sigarette che fuma ma il suo nome Rio.Il docente la salver dai guai in un negozio dove la ragazza cleptomane, in genere di pacchetti di chewing-gum, rischia, adocchiata da un sorvegliante. I due avranno molti incontri successivi, casuali o voluti da lei, anche privati, e la fanciulla, persa per Ren, fa ben capire che non esiterebbe a mettersi con lui.Ren frena, sia per lessere suo docente sia perch Rio non lo persuade. C qualcosa che lascia intravedere diversit insondabili. La madre stata una celebre modella die la figlia tra i sogni custodisce, forse al momento inconscio anche per lei, il seguirne le orme. Ha dita bellissime, la prima cosa a colpire Ren al vederla.A Tokyo Ren, dopo un litigio, ha lasciato lultimo amore solido - Nae - fuori dai molti superficiali passati, che penser pi volte di chiamare senza riuscire a trovarne una vera volont per tutto il tempo della lontananza.Vari i sogni riportati in cui costante la presenza di una bimba, che Ren chiamer Codini per i capelli intrecciati raccolti dietro le orecchie. Gli parla suggerendo positive aspettative sul futuro. Capitano anche dialoghi con la sorella e ne ha addirittura allucinazioni in cui lo conforta e rassicura che nulla di quanto accaduto sua colpa. Con questi immaginari aiuti luomo potr continuare il difficile percorso verso la verit.Il primo indizio che Ren recuperer - verso i due terzi del racconto - saranno le fotocopie di una cartella clinica, recapitate a casa in forma anonima, da cui apprende che la sorella, incinta, stata ricoverata presso un ospedale non distante dalla cittadina. E arriva in aiuto uno sdoppiamento onirico:Verificher poi sul posto che la struttura non esiste pi, altra strada sbarrata.Ancora, da una foto tra le cose di Keiko consegnate dalla polizia, scopre che le piaceva il suo collega, e miglior amico attuale, Honda. Quando trover il coraggio di parlarne insieme sapr che si sono visti molte volte ma - a quanto lui confessa - non stati insieme. Cera per un altro uomo di cui mai la sorella ha detto nulla, e lamico si dichiara del tutto innocente per quanto successo.Tra una rivelazione e laltra la soluzione pi indiziaria che concreta, ma quadrer con tutto quanto filtrato dalle scarse fonti.Il sofferto cammino guider Ren alla piena fase adulta, allargando il percorso adolescenziale e attenuando lenorme pena provata alla partenza di Keiko.Nelle tante giravolte del narrato, sospese a met tra ricordi, visioni personali, psicologie altrui complesse di difficile approccio reciproco, facile soccombere per soggetti meno coraggiosi o incapaci di ergersi sopra gli eventi per avvicinarsi a un futuro pi soddisfacente.Gli spiragli giungono tardi ma sono validi a definire limpianto indotto da tutto linsieme di circostanze:i....se si riesce a diventare padroni del proprio passato, la vita a venire finir di sicuro col mutare in qualcosa inattesamente pi gratificante... Luigi Alviggi
Clarissa GOENAWAN: Rainbirds
traduzione di Viola Di Grado
Carbonio, 2021 - pp. 306 -. 16,50