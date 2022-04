La Figlia oscura, di Maggie Gyllenhaal

di Giovanna D'Arbitrio

Premiato al Festival di Venezia per la sceneggiatura, Il filmha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar, 2 candidature a Golden Globes, 2 candidature a BAFTA e altri riconoscimenti. Tratto dallomonimo romanzo della famosa e misteriosa Elena Ferrante, segna lesordio alla regia diIl libro viene cos presentato dalla casa editrice E/O:Il film si attiene alla trama del libro e racconta la storia di Leda (), matura insegnante dinglese, divorziata e madre di due figlie che un giorno partono per il Canada per far visita al padre. Rimasta sola, decide di concedersi una vacanza al mare dove una famiglia molto chiassosa attira la sua attenzione, in particolare la madre, Nina, e sua figlia che sembrano molto legate tra loro. Osservandole, affiorano in lei molti ricordi della sua vita e le conseguenze delle sue scelte per la famiglia, un doloroso viaggio nel suo passato di donna e di madre. Un plauso giunto a Maggie Gyllenhaal proprio da Elena Ferrante, fatto inconsueto per la scrittrice che si cela dietro un nom de plume, la quale ha cos commentato il premio ottenuto dal film agliper miglior regia e miglior sceneggiatura non originale: "Maggie Gyllenhaal attrice sempre coraggiosa nella scelta dei suoi ruoli, riscuote dunque consensi anche come regista raccontando una storia difficile gi nota a milioni di lettori che amano i libri della misteriosa autrice italiana, ormai conosciuta in tutto il mondo.Il film supportato da buon cast includente, compagno della regista,e anchein un piccolo ruolo. Notevoli fotografia die musiche diEcco il trailer del film: