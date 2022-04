Il Napoli Basket sfiora l’impresa

ma cede nel finale

di Mario Triggiani



Sfuma all’ultimo respiro il sogno della Generazione Vincente Napoli Basket di interrompere la serie di successi consecutivi della Germani Brescia conquistando una vittoria al PalaBarbuto che avrebbe significato aggancio playoff.La formazione napoletana, orfana di coach Buscaglia fermato da un attacco febbrile, è stata guidata in panchina dal vice Francesco Cavaliere che è riuscito a raddrizzare una gara iniziata malissimo e per poco non ha piazzato il colpo inaspettato.Il primo quarto della Ge.Vi. è da dimenticare, con tante palle perse e conclusioni sbagliate che consentono a Brescia di toccare il +18 dopo sette minuti.Napoli è brava a reagire grazie a Parks (doppia doppia a fine gara con 11 punti e 12 rimbalzi) e rientra in partita anche con la solita magistrale difesa che impedisce agli avversari di trovare tiri comodi.I partenopei, però, sprecano molte occasioni dalla lunetta (16/31 il dato finale) e così non riescono mai a prendere il controllo del match.Si arriva all’ultima azione con Brescia avanti di due lunghezze e Napoli con la palla in mano. Durante il timeout coach Cavaliere disegna uno schema per liberare McDuffie, che però non segna la tripla da smarcato. Sul rimbalzo c’è qualche contatto sospetto su Marini, ma gli arbitri non ravvisano scorrettezze e così la gara si conclude con il quattordicesimo successo consecutivo per Brescia.La sconfitta con Brescia non è sorprendente per la Ge.Vi. visto l’ottimo momento di forma della squadra lombarda, ma dopo aver assaporato il colpo è duro rimanere a mani vuote.La situazione di classifica potrebbe rimanere invariata in chiave salvezza, visto che le squadre attualmente sotto Napoli in graduatoria sono chiamate a impegni probanti che difficilmente consentiranno di fare punti.La Generazione Vincente tornerà in campo mercoledì prossimo alle 20:30 quando affronterà, sempre al PalaBarbuto, Reggio Emilia.Si tratterà di una sfida cruciale per la stagione dei napoletani, che in caso di vittoria si assicurerebbero probabilmente la permanenza in Serie A e potrebbero continuare il proprio cammino in campionato pensando solo a realizzare il sogno playoff.: Zerini 8, McDuffie 6, Gudaitis 8, Sinagra ne, Vitali2, Velicka 6, Parks 11, Marini 7, Uglietti 6, Lombardi 3,Rich 11, Totè ne. All.Cavaliere.: Gabriel 7, Moore 10, Mitrou-Long 11, Petrucelli 11, Della Valle 9, Eboua 5, Parrillo, Dyija ne, Burns 8, Laquintana 3, Moss 6. All.Magro.