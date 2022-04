Il Napoli Basket sbanca Treviso

di Mario Triggiani



Continua il momento positivo della Generazione Vincente Napoli Basket, che sette giorni dopo aver sconfitto Brindisi al PalaBarbuto ha bissato il successo andando a vincere al PalaVerde di Treviso contro una diretta concorrente per la salvezza.Tra le fila della Ge.Vi. c stato lesordio con la canotta numero 3 di Arturas Gudaitis, che ha cominciato ad allenarsi con i compagni solo marted scorso ma riuscito comunque a fare la voce grossa sotto i canestri ed ha chiuso con 6 rimbalzi conquistati in 14 minuti.La partenza di Napoli spumeggiante, con gli azzurri che trovano ripetutamente la via del canestro grazie alle intuizioni di McDuffie e Parks chiudendo le maglie in difesa.Il primo tempo si conclude sul 37-13 ed un rotondo 0/13 da tre per Treviso, apparsa completamente fuori dalla partita.Nel secondo tempo i padroni di casa provano a farsi sotto, ma non piazzano mai la zampata decisiva per andare oltre il -7, cos Napoli ricaccia indietro gli avversari e pu gestire con serenit gli ultimi minuti della gara.Con questo successo la Ge.Vi. compie un deciso scatto verso la salvezza, visto anche lo scontro diretto tra le ultime due squadre in classifica che ha visto la Fortitudo Bologna sconfiggere Cremona e condannarla probabilmente alla retrocessione.Napoli resta dunque a quattro punti dalla zona calda e si avvicina ai playoff, ora distanti solo due punti.La Generazione Vincente torner in campo sabato prossimo alle ore 20, quando ospiter Brescia al PalaBarbuto nel primo di due incontri interni consecutivi fondamentali per i partenopei, impegnati poi mercoled 14, sempre alle 20:30, contro Reggio Emilia a Fuorigrotta.Un doppio successo tra le mura amiche garantirebbe con ogni probabilit la salvezza agli uomini di coach Buscaglia, che potrebbero poi cominciare a ragionare esclusivamente su come chiudere al meglio la stagione del ritorno in Serie A.: Jurkatamm, Russell 4, Faggian, Bortolani 3, Imbr 11, Chillo 7, Sims 8, Sokolowski 6, Dimsa 22, Jones 6, Akele.: Zerini 12, McDuffie 27, Gudaitis, Vitali 5, Velicka 4, Parks 16, Marini 2, Uglietti 2, Lombardi, Rich 9, Tot, Grassi.