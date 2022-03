Figli di una societá liquida?

di Giovanna D'Arbitrio



Guardando il film “”, mi è venuta in mente una lectio magistralis tenuta daa Gorizia nel 2015 in cui affermò che i giovani, più che mai figli di una società “”, da diversi anni sono oppressi da “”, intrappolati in una crisi che impedisce loro non solo di immaginare un futuro, ma anche di battere nuove strade con le loro potenzialità e indiscutibili talenti.In effetti, gradualmente sotto i colpi della globalizzazione, anche scuola e famiglia si sono indebolite non offrendo più un adeguato supporto ai giovani. Come madre e insegnante, ho potuto constatare sia quanto incidessero i cambiamenti epocali su Istruzione e allievi per continui tagli su cultura e Istruzione accompagnati da inutili riforme, sia la crisi della famiglia, accentuata da distruzione del welfare state, perdita di posti di lavoro, delocalizzazioni, trasferimenti all’estero e conseguenziale indebolimento di legami familiari. E, come il sale sulle ferite, ecco arrivare prima una drammatica pandemia e poi i venti di guerra che minacciano l’Europa!E tornando al film “. (), di, è interessante sapere che è ispirato da alcuni racconti a fumetti del libro Killing and Dying di Adrian Tomine, pubblicati in Italia da Rizzoli con il titoloIl libro viene così presentato: “”.Insomma sono storie dure, difficili di persone normali che non riescono a mantenere il controllo della loro vita e che spesso falliscono nel tentativo di farlo in un’America vista con occhio critico, i cui personaggi vivono un costante senso di mancanza e di attesa di un qualcosa che forse non arriverà mai.Il film di Audiard non ambientato in Usa (come nei fumetti), ma a Parigi nel 13° arrondissement nel quartiere denominato Les Olympiades, è centrato soprattutto sui giovani e si sofferma su tre personaggi al di là di schemi sociali o razziali: Emilie (Lucie Zhang), cinese di seconda generazione, Camille (Makita Samba), giovane nero, Nora (Noémie Merlant), una ragazza che ha lasciato Bordeaux per la grande metropoli, intessono tra loro complesse relazioni d’amore e di amicizia che descrivono la nuova generazione, osservata dal regista senza un particolare coinvolgimento emotivo. I giovani appaiono per l’appunto come rappresentanti della società “liquida” descritta da Z. Bauman, persone insoddisfatte e profondamente sole che cercano compensazioni in vari modi, soprattutto in sesso reale o virtuale, come nel rapporto che Nora stringe con la sex worker Amber Sweet (Jehnny Beth).ha affermato il regista -