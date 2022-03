Il Napoli Basket torna a vincere

di Mario Triggiani



Ritorno alla vittoria per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nellincontro valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A ha sconfitto la Happy Casa Brindisi con una prestazione solida che ha interrotto il periodo nero caratterizzato da dieci sconfitte in undici incontri.Tra le fila della Ge.Vi. non ha preso parte al match Leonardo Tot, infortunatosi al ginocchio nelle ore precedenti al match.Napoli parte subito grintosa, con tanti punti sotto le plance grazie a Zerini e McDuffie.Brindisi prova a reagire ma la fase difensiva dei partenopei eccezionale e riesce a limitare tutti gli attacchi dei pugliesi.Lentamente entrano nella gara Rich e Parks, che guidano i compagni nei momenti difficili e scaldano i tantissimi tifosi accorsi al PalaBarbuto. Brindisi non riesce mai a riportarsi sotto ed il vantaggio di Napoli si mantiene sempre ben oltre la doppia cifra.Zerini annulla Perkins costringendolo al 38% dal campo, dato statistico che fotografa perfettamente la differenza di motivazione tra le due squadre in campo.Per poco la Ge.Vi. non riesce addirittura a capovolgere la differenza canestri, ma il -14 dellandata non viene alla fine ribaltato, con Napoli che si deve accontentare di una solida vittoria che fa morale.Con questo successo si allontana la zona calda della classifica, visto che le ultime due squadre ora distano quattro punti.Laspetto pi positivo della gara di Napoli stato certamente la voglia di lottare che coach Buscaglia riuscito a far tirar fuori ai giocatori azzurri, che erano apparsi sfiduciati nelle ultime uscite.Nei prossimi giorni il roster della Ge.Vi. dovrebbe ampiarsi ulteriormente con laggiunta di Arturas Gudaitis, centro lituano che ha iniziato la stagione con lo Zenit di San Pietroburgo ma che se ne andato dopo lesclusione delle squadre russe dalla Eurolega.Se tesserato entro venerd, Gudaitis potr esordire con la canotta della Generazione Vincente Napoli Basket gi domenica prossima a Treviso, dove la squadra partenopea disputer il posticipo delle 20:45.Seguiranno due gare casalinghe consecutive sabato 9 e mercoled 13 aprile contro Brescia e Reggio Emilia. Si tratta di gare abbordabili, dai cui risultati dipender il termine di stagione dei napoletani.In caso di vittorie si potr riprendere il discorso playoff interrotto con la serie negativa; qualora invece non si riuscisse a dar seguito alla convincente prestazione contro Brindisi, Napoli dovr continuare a lottare per conquistare la permanenza in serie A.i: Zerini 11, McDuffie 11, Vitali 2, Velicka 3, Parks 22, Marini 6, Uglietti, Lombardi 4, Rich 20.: Antonaci, Adrian 1, Zanelli 1, Harrison 18, De Donno, Visconti 3, Gaspardo 8, Redivo 10, De Zeeuw 2, Clark 4, Udom 8, Perkins 14.