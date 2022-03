Mostra: Ritratti di donna

di Achille della Ragione



Da pochi giorni si aperta una interessante mostra:, ricca di una trentina di dipinti di famosi autori del Seicento e Settecento napoletano, che pu essere visitata, gratuitamente, tutti i giorni, presso il centro commerciale Jambo, sito a Trentola Ducenta (CE).Dobbiamo essere grati a Dante Caporali, gi noto ingegnere e da tempo valente fotografo, che mi ha fornito le immagini dei quadri pi interessanti, che in questo articolo illustrer a studiosi ed appassionati.Partiamo da tre opere di Andrea Vaccaro, la prima: un(fig.1), che ci mostra una fanciulla dalle forme accattivanti, per non dire arrapanti, intenta a sollecitare l'attenzione erotica di Giuseppe, il servo del marito, incerto sulla decisione da prendere.La seconda una popputa(fig.2), intenta a suicidarsi, un quadro che ebbi gi il piacere di pubblicare nel mio saggio: consultabile in rete digitando il titolo . La terza una casta:(fig.3), a dimostrazione che Andrea era egualmente abile nel riproporre sulla tela argomenti sacri e profani.Passiamo ora dal padre al figlio, Nicola, mostrando una(fig.4), dai colori sgargianti, che, a mio parere, potrebbe essere stata eseguita con pi probabilit da Cesare Fracanzano.Ammiriamo ora un capolavoro di Pacecco De Rosa: una(fig.5), che fu da me pubblicata nel 2006, quando usc la mia monografia dedicata all'artista.Dallo sguardo penetrante una(fig.6) di Niccol De Simone, mentre pregna di dinamismo una(fig.7) di Paolo Finoglia e concludiamo il secolo d'oro con un(fig.8) di Gregorio Preti, fratello del pi famoso Mattia.Entriamo ora nel Settecento con due opere di Francesco De Mura, dalle figure delicate e dai colori tenui: un(fig.9) ed una(fig.10).Presentiamo ora un quadro del titano del panorama artistico napoletano: un'(fig.11) di Francesco Solimena.Concludiamo in bellezza con una(fig.12) di Giuseppe Bonito, nella quale il personaggio gozzuto, intento a predire il futuro un femminiello ed lo stesso che compare in una tela di un antiquario di Parigi, per la quale, nel 2010, stilai un expertise, grazie al quale il mercante riusc a vendere il suo quadro per un milione di euro al museo di Tokio, dove ora rappresenta una delle chicche da contemplare.fig. 1 - Andrea Vaccaro-Giuseppe e la moglie di Putifarre (Collezione privata)fig. 2 - Andrea Vaccaro-Lucrezia (Collezione privata)fig. 3 - Andrea Vaccaro-Marta e Maria (Collezione privata)fig. 4 - Nicola Vaccaro-Maddalena penitente (Collezione privata)fig. 5 - Pacecco De Rosa-Flora (Collezione privata)fig. 6 - Niccol+ De Simone-Sibilla (Collezione privata)fig. 7 - Paolo Finoglia-La cacciata di Agar e Ismaele (Collezione privata)fig. 8 - Gregorio Preti-Cristo e la Samaritana al pozzo (Collezione privata)fig. 9 - Francesco De Mura-Cristo e l'adultera (Collezione privata)fig. 10 - Francesco De Mura-Samaritana al pozzo (Collezione privata)fig. 11 - Francesco Solimena-Estasi di S. Teresa (Collezione privata) copiafig. 12 - Giuseppe Bonito-Lettura della mano (Collezione privata) copia