Al Napoli Basket non riesce la rimonta

di Mario Triggiani



Inizia con una sconfitta lavventura di coach Maurizio Buscaglia sulla panchina della Generazione Vincente Napoli Basket, con la formazione partenopea uscita sconfitta nellanticipo della ventiquattresima giornata di campionato contro la Bertram Tortona.La gara ha replicato il copione delle ultime uscite di Napoli, con gli azzurri che vanno in svantaggio in doppia cifra gi nel primo tempo, grazie anche alla vena ispirata dalla lunga distanza dei giocatori di Tortona.La Ge.Vi. riesce comunque a non lasciare mai andare la gara grazie anche alle iniziative personali di Parks e Rich, senza per mai dare la spallata decisiva per tornare in partita. Gli azzurri si portano fino al -2, ma per due volte sbagliano il canestro del sorpasso ed alla fine lattacco di Tortona si sblocca e piazza il parziale decisivo per la vittoria.Con larrivo di Buscaglia avvenuto solo pochi giorni prima del match non si poteva pretendere una rivoluzione sin dalla prima gara ed infatti i minutaggi dei giocatori sono stati assai simili a quelli della gestione di coach Sacripanti.Limpatto del nuovo allenatore potr essere giudicato solo a partire dalle prossime gare, con qualche settimana in pi di allenamenti nelle gambe, e forse anche qualche rinforzo dal mercato, costantemente sondato alla ricerca di nuovi giocatori per la squadra azzurra.Queste le parole di Buscaglia dopo la gara:".La Generazione Vincente Napoli Basket torner in campo domenica prossima alle ore 17:00 contro Brindisi al PalaBarbuto.Si tratter di una gara da vincere assolutamente per interrompere il momento negativo degli ultimi mesi e conquistare punti importanti per la salvezza.La zona retrocessione dista infatti ancora quattro punti, e ad onor del vero le ultime in classifica stanno mantenendo un andamento lento, ma sar fondamentale conquistare il prima possibile le due-tre vittorie necessarie per assicurarsi la permanenza nella categoria, soprattutto visto che il finale di campionato comporter gare difficili dove sarebbe meglio non arrivare con lobbligo di vincere.: Mortellaro, Wright 3, Cannon 2, Baldi, Tavernelli 4, Filloy 14, Mascolo 7, Severini 6, Daum 11, Cain 11, Macura 25.: Zerini 14, McDuffie 10, Matera, Vitali 4, Velicka 15, Parks 11, Marini 2, Uglietti, Lombardi 6, Rich 15, Tot, Grassi.