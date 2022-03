L’Equazione del cuore, di Maurizio de Giovanni

di Giovanna D'Arbitrio



Maurizio de Giovanni, famoso giallista napoletano, continua a stupirci con il suo ultimo toccante romanzo, “l’Equazione del cuore” (Ed. Mondadori), un libro alquanto diverso rispetto ai thriller delle varie serie di “”, "", "", "". Nel suddetto romanzo non ci sono assassini da scoprire, bensì ricordi, sentimenti, emozioni in un’indagine psicologica che coinvolge profondamente il lettore.Sul risvolto anteriore di copertina si legge quanto segue: “Davvero ben delineato il personaggio di Massimo De Gaudio, professore di matematica in pensione, amante di numeri, razionalità e logica, che comunque non ha esitato a rinunciare alla carriera accademica per sposare Maddalena che purtroppo è morta, lasciandolo solo. Sua figlia Cristina, vive al nord con la famiglia e la vede solo d'estate, quando torna sull'isola con il figlio Francesco.Una telefonata sconvolge la sua vita monotona e tranquilla, fatta di pesca, routine e abitudini: Cristina e suo marito sono morti in un incidente stradale e il piccolo Checco è in coma. Massimo parte subito per la fredda città del nord dove Luca, suo genero, dirigeva l'impero finanziario familiare.All’inizio Massimo non è semplice da comprendere per il lettore, non è un personaggio empatico: è un misantropo, freddo e razionale che sembra ridurre tutto a calcoli e cifre, desideroso solo di stare in pace nella sua isola. Ma è proprio nel gelido nord che pian piano si scioglie la sua corazza, quando da lui, tutore del nipote, dipende se staccare o meno la spina a Checco in coma, sollecitato a fare la scelta giusta solo dalla tata, Alba, l’unica che sembra davvero amare il bambino.Come unico parente e tutore del nipote, è comunque costretto a prendersi molte responsabilità, in quanto Checco è ora l’erede di un’azienda da cui dipendono centinaia di persone in quel luogo in cui ci sono molti segreti. E comincia a indagare, sempre più coinvolto, lui che “”.E intanto mentre parla al nipotino per risvegliarlo dal coma, anche in lui si risvegliano ricordi e sentimenti che lo legano al bambino, alle estati trascorse insieme, alla pesca che li aveva sempre uniti in momenti preziosi e indimenticabili.Un rapporto nonno nipote che si manifesta in modo riservato, ma che è comunque sincero e autentico, poiché le interazioni tra esseri umani che si amano sono indimenticabili e riaffiorano sempre, al di là di distanze e tempo. Si comprende pertanto anche il significato del titolo che fa riferimento all'equazione di Dirac secondo la quale “”.”, Massimo sussurra, sperando di riportarlo alla vita con il suo affetto. E in effetti "" è una storia che parla d'amore e con essa Maurizio de Giovanni ci ha regalato emozioni indimenticabili con la sua grande sensibilità, già in parte svelata in alcune pagine di “” presenti sempre anche nei suoi gialli.Ecco un’interessante intervista all’autore: