Il Napoli Basket perde nello scontro salvezza

di Mario Triggiani



Arriva l'ottava sconfitta nelle ultime nove partite per la Generazione Vincente Napoli Basket, che ha perso al PalaRadi di Cremona in casa dell'ultima classificata della Serie A.Ancora una volta la Ge.Vi. partita a rilento, consentendo agli avversari di volare presto in doppia cifra di vantaggio e gestire i ritmi per i primi 25' di gioco.Il momento pi nero quando a met terzo quarto Jordan Parks, il migliore dei napoletani fino a quel momento, viene espulso per aver commesso in rapida successione un fallo antisportivo ed un fallo tecnico.Sembrerebbe essere la fine per la squadra partenopea, invece l'inizio della rimonta che porta Napoli dal -21 al +5 di met del quarto quarto.Purtroppo le energie spese per recuperare lo svantaggio si fanno sentire e la Ge.Vi. si fa prima raggiungere a pochi secondi dal termine, poi gestisce male il possesso che avrebbe potuto valere la vittoria ed infine, nel supplementare, si arrende pian piano agli avversari apparsi sempre pi grintosi dei partenopei.Questa era una gara da vincere, quindi la sconfitta fa male: si affrontava il fanalino di coda della Serie A con una vittoria che avrebbe potuto rappresentare un passo deciso verso la salvezza.Invece ora il penultimo posto distante solo quattro punti e ci sar ancora da sudare per ottenere la permanenza nella categoria, a partire gi dalle prossime gare che saranno delicatissime.La Generazione Vincente Napoli Basket torner infatti in campo luned prossimo alle ore 20 al PalaBarbuto contro Varese in un altro scontro diretto per la salvezza.La squadra di coach Sacripanti avr bisogno del massimo apporto del pubblico per conquistare una vittoria che spezzi il momento negativo ed indirizzi la stagione verso una salvezza senza tutti i patemi che invece si stanno materializzando allorizzonte dopo la brutta sconfitta di Cremona.: Dime 14, Harris 6, McNeace 6, Gallo, Pecchia 24, Poeta, Spagnolo 17, Vecchiola, Errica, Kohs 8, Tinkle 11, Cournooh 10.: Zerini 4, McDuffie 32, Matera, Velicka 25, Parks 7, Marini, Uglietti 4, Lombardi, Rich 18, Grassi, Tot 3, Vitali.