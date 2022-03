Ricordiamo Pasolini

di Elvira Brunetti

Ci sono mostre, esposizioni (era anche pittore) dei suoi scritti nelle grandi citt Bologna, luogo di nascita, Milano e Roma nei vari musei. Ma a Los Angeles allAcademy del cinema che si potranno vedere tutti i suoi film. Dante Ferretti, il suo scenografo, pi volte premio oscar, l a presenziare la cerimonia di apertura.Pier Paolo Pasolini si sentito solo tutta la vita.stato un uomo libero, da ogni etichetta ed un critico severo.stato un uomo vero, intendendo con ci di testa e di corpo. Un cervellone sempre impegnato nellosservare la realt. Dacia Maraini diceva che a Sabaudia dove Pier Paolo aveva una villa con Elsa Morante e Moravia, lo vedeva solo la mattina presto per una nuotata e dopo tutta la giornata a lavorare intensamente.Il corpo era centrale nella sua attenzione. Non dobbiamo mortificarlo negando o nascondendo i suoi bisogni.stato incompreso. Diceva:Solo oggi caduti tutti i tab se ne parla apertamente come di un GRANDE. Ci vuole sempre la distanza per vedere meglio, perch noi siamo miopi.stato un profeta, sapeva che il futuro gli avrebbe dato visibilit. Robinson inserto settimanale speciale di Repubblica gli ha dedicato 40 pagine, nemmeno Dante Alighieri ne ha avute tante.Nato a Casarsa nel Friuli. Il padre era un militare e con lui la famiglia cambi sempre casa. Questa cosa gli rester, perfino a Roma, dove trascorre pi tempo della sua vita, dal ghetto ebraico alle borgate della Tiburtina e Tuscolana fino nei pressi di Rebibbia, dove c una targa che lo ricorda.Lultima dimora la Torre di Chia, nel viterbese. Una costruzione medievale stretta e alta, dove si nota una stanza con pareti tutte di vetro. E lui immerso nella natura con lo sguardo verso le querce. Il padre era fascista e con lui non ebbe mai un buon rapporto. La madre era un insegnante elementare e fu sempre molto amata dal figlio.Pasolini aveva una vitalit disperata e lurgenza di comunicare. Lo fece prima attraverso le parole: articoli, romanzi, saggi comee corsaro, cio controcorrente, lo fu sempre. Ma le poesie sono state il suo punto forte dallein cui immagina nel cimitero degli Inglesi a Roma, di parlare al fondatore del partito comunista italiano morto in carcere dopo anni di detenzione fascista.con dedica ad Elsa Morante della quale aveva stroncatoma rest una sua grande amica. Con lei e Moravia viaggi in Africa e in India. Due Paesi che gli diedero molto. Un testoe i canti dellAfrica centrale che oltre la musica di Bach introduce nel corto. Qui addirittura ricorre al suo maestro Roberto Longhi della facolt di Lettere, quando si laure a Bologna. E memore del suo insegnamento, la visione della Deposizione di Cristo proprio un quadro del manierista Rosso Fiorentino. Educato allo sguardo del famoso storico dellarte in quasi tutti i suoi film sincontrano particolari nellabbigliamento o scene improvvisamente a colori nelle sue trame tutte in bianco e nero, per illuminare e significare lavvenimento.Pasolini si diceva comunista, cattolico e omosessuale dichiarato, in un periodo in cui tutte e tre le affermazioni scottavano. Dal partito comunista fu cacciato per atti osceni quando faceva linsegnante in Friuli e con la madre venne a Roma. Critic in seguito il partito perch si era allontanato dal Marxismo. Nel Filmcon Tot e Ninetto Davoli un padre e un figlio sincamminano per un viaggio e incontrano un corvo parlante, che da buon saggio parla della crisi delle ideologie a due persone semplici e ignoranti, che alla fine stanchi di sentirlo, lo uccidono e se lo mangiano. un film triste del 1966, due anni prima cera stato il funerale di Togliatti e Pasolini non spera pi.Negli anni Sessanta, credendo insufficienti le parole, Pasolini ricorre alle immagini ed ecco che quasi ogni anno realizza un film. La sua filmografia segue la sua produzione letteraria. Il tema centrale sempre la vita delle borgate romane dove si consuma una giovent sfruttata senza alcuna redenzione.Il primo filmpoi nel 62 Anna Magnaniuna prostituta che fa di tutto per nascondere al figlio il suo lavoro, ma poi lui scopre la verit e incomincia a delinquere, viene arrestato per il furto di una radiolina e muore in carcere.Nel 60 Fellini girae Pasolini quasi in contrapposizione gira due film che invece gridano vendetta per le terribili condizioni di vita dei, il suo scritto degli anni precedenti.dice mamma Roma pi volte nel film. Il neocapitalismo con il boom economico ha creato dei falsi bisogni, alimentando il consumismo sfrenato, abbandonando i derelitti al loro destino.Nel 68 escecon la bellissima Silvana Mangano. Una famiglia borghese riceve la visita di uno strano personaggio, un giovane (Terence Stamp) di 25 anni, che scombussola la vita dei singoli. Alla fine del suo soggiorno, quando si allontana, i componenti si ritrovano spaesati. Il padre cede la fabbrica, la figlia incomincia ad avere relazioni sessuali con molti uomini.E qui entriamo in contatto per la prima volta con il perturbante presente in molte altre situazioni pasoliniane. Il perturbante, analizzato anche da Freud, ci di cui si persa la familiarit e che improvvisamente ci turba perch labbiamo rimosso. Per Pasolini il messianico, il sacro.Quando Medea uccide i suoi figli, compiendo quindi un atto estremo, lo fa per vendicarsi di Giasone che laveva tradita con Glauce. La sua azione mira a cancellare per sempre la progenie di un uomo che aveva dissacrato il sacro vincolo del matrimonio. Nellaltro film, ugualmente, quando il fato avverso distrugge i sentimenti umani la tragedia sfocia nel sangue.Un film autobiografico, una interrogazione continua sul significato dellesistenza, lonest e il coraggio dellazione umana, fallimentare in fin dei conti alla fine. Pasolini di sicuro conosceva Georges Bataille, per il quale due sono i tab dellessere umano: il sesso e la morte.Un binomio che diventa pi comprensibile se si considera che leros semplicemente laltra faccia di Tanathos.Il mito stato un tema importante per il cineasta friulano, cos come il mondo arcaico, primitivo. I paesaggi sono spesso brulli, terrosi, pietrosi. un modo per combattere la modernit. Era contro la speculazione edilizia in un momento in cui il passaggio dal mondo agricolo a quello industriale era in corso. Il mondo contadino un bene comune universale; va tutelato come e quanto unopera darte, secondo il nostro pi acuto intellettuale del Novecento.Se nello Yemen si salvato un paesaggio lo dobbiamo a Pasolini. Egli and in quel luogo della penisola arabica e gir un documentario con Rossellini produttore e linvi allUnesco come appello di tutela e fu approvato. Nel 1982 in presenza di Romano Prodi si celebr la ristrutturazione della citt dicon una targa di ricordo allopera di Pasolini.Su Napoli ha avuto parole di elogio.A parte Tot interprete di un suo film, nel 1971 gira iltutto a Napoli ripreso da quello del Boccaccio. Le chiese sono medievali. Sceglie Santa Chiara. Non pi lambiente borghese di Firenze ma quello plebeo di Napoli. Si racconta la vitalit dellamore e del sesso che non mai peccato. Lui stesso presente nel film come allievo di Giotto.Lultimo suo libroin cui rivisita tutti suoi scritti, i suoi pensieri alla luce della crisi petrolifera di quegli anni. Incompiuto, scrisse solo 700 pagine. Usc postumo come il suo filmche non riusc a vedere perch fu ucciso barbaramente.Il film si rif alledel marchese De Sade che scrisse nella prigione della Bastiglia durante la rivoluzione francese. Era un libertino, sposato pure, ma dai costumi molto licenziosi. Dopo la presa della Bastiglia fin in manicomio.I 4 nobili che scelgono un certo numero di ragazzi e ragazze e li conducono in un castello dove abusano di loro in tutti i sensi possibili, vessandoli in quanto deboli e indifesi fino a mortificarne il corpo, sono sostituiti da Pasolini con 4 gerarchi fascisti della Repubblica di Sal.una chiara denuncia del Potere, ripetuto in tutte le salse possibili. S perch il potere anarchico, non guarda in faccia a nessuno, fa ci che vuole, non solo; arbitrario, non segue la logica comune. Ognuno di noi odia il potere che subisce in tutte le sue sfaccettature. La prepotenza e la prevaricazione sono suoi derivati.Il film fu censurato e come tanti altri suoi film fu sequestrato e dissequestrato, tagliato e solo nel 78 fu liberalizzato.Sul Corriere della sera nel 1974 usc un suo pezzo fortissimocon una lungaggine di argomentiNaturalmente parliamo degli anni di piombo, quando agivano le Brigate rosse. Nel 1975 il 2 novembre era con Giuseppe Pelosi, dopo un appuntamento alla stazione Termini per un caff, si recarono al Lido dOstia.Qui fu dapprima percosso in malo modo e poi qualcuno sal sulla sua stessa macchina e lo travolse finendolo brutalmente. Si chiam Ninetto Davoli per il riconoscimento ufficiale della salma. Pelosi trascorse 9 anni in carcere, ma il mistero sulla sua morte permane irrisolto.Non una novit, troppe cose successe in Italia in quegli anni giacciono senza una risposta, n una spiegazione. Forse perch intervennero i servizi segreti.Certo che un Paese che non ha fatto i conti con il proprio passato e quel passato che ha visto anche luccisione di Aldo Moro, resta un Paese senza futuro.