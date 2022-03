Al Napoli Basket non riesce l’impresa

contro la Virtus Bologna

di Mario Triggiani



La Generazione Vincente Napoli Basket non bissa l’impresa dello scorso ottobre e perde contro Virtus Bologna in un incontro a senso unico che ha visto la squadra azzurra sempre dietro nel punteggio.Tra le fila della Ge.Vi. c’è stato l’esordio di Leonardo Totè, arrivato a Napoli in settimana e già apparso integrato nei giochi disegnati da coach Sacripanti.La differenza di caratura tra le due compagini si fa sentire sin dal primo minuto, con Bologna che vola subito sul 10-0 che indirizza la partita.Napoli prova a resistere, ma gli emiliani sono in giornata di grazia dall’arco, mentre i napoletani chiudono con un mesto 5/22 da tre.Il vantaggio della Virtus è sempre in doppia cifra ed a nulla servono i reiterati tentativi azzurri di rientrare, con Bologna che amministra il gioco prima che due triple di Belinelli e Mannion a due minuti dalla fine chiudano definitivamente i giochi.La Ge.Vi. giocava in trasferta contro i campioni d’Italia, quindi la netta sconfitta era preventivabile e non deve scoraggiare.Gli azzurri hanno mostrato i soliti limiti nelle percentuali dalla distanza, ma con l’arrivo di Totè sembra essere stata tamponata la falla a rimbalzo.Il giovane centro, dopo pochi allenamenti con i compagni, è riuscito a far valere i suoi centimetri sotto canestro ed ha iniettato fiducia nell’ambiente azzurro per le prossime importantissime gare.La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà infatti in campo mercoledì prossimo contro la Vanoli Cremona, attualmente fanalino di coda della classifica di Serie A, nel recupero della gara rinviata lo scorso 13 febbraio a causa dei casi di CoVid tra gli azzurri.La sfida potrebbe rappresentare il primo passo per il team partenopeo verso la salvezza, visto che una vittoria metterebbe 8 punti di distanza tra le squadre dando a Napoli il vantaggio della differenza canestri.L’appuntamento successivo sarà lunedì 14 marzo al PalaBarbuto, quando la Ge.Vi. ospiterà Varese in un’altra gara fondamentale nella lotta per la permanenza nella massima categoria.Si tratterà di due occasioni da non perdere per la squadra azzurra, chiamata a riscattarsi dopo un inverno durissimo, con una sola vittoria nelle ultime nove partite giocate dallo scorso 19 dicembre.: Tessitori, Mannion 13, Belinelli 13, Pajola 3, Alibegovic 7, Hervey 16, Ruzzier, Jaiteh 4, Sampson 6, Weems 11, Teodosic 6, Cordinier 7.: Zerini 6, McDuffie 9, Matera, Vekicka 12, Parks 13, Marini 2, Uglietti 2, Lombardi 10, Rich 9, Grassi, Totè 8, Vitali 4.