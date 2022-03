Occhiali neri, di Dario Argento

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato al Festival di Berlino 2022,, segna il ritorno dicon un film in uno stile un po diverso rispetto a quelli del passato.Le prime scene del film ci mostrano una Roma estiva in cui il sole gradualmente oscurato da uneclisse e cede il posto a buio, quasi un terribile presagio di ci che sta per accadere a Diana (), un'escort di lusso, che viene inseguita da un serial killer a bordo di un furgone bianco. Purtroppo tale inseguimento provoca un incidente stradale nel quale viene coinvolta non solo la donna, ma anche una famiglia di cinesi.Diana sopravvive, ma perde la vista e in seguito stringe un rapporto affettivo con il piccolo Chin (), rimasto orfano in seguito all'incidente. Insieme cercheranno di sfuggire al killer che non intende abbandonare la preda. La ragazza dovr inoltre imparare a gestire la sua vita di non vedente, ma sar aiutata dal cane lupo Nerea, da Chin e da Rita (, una volontaria conosciuta in una comunit di non vedenti. Nel frattempo, la polizia indaga per fermare l'assassino che continua la sua caccia.A dieci ani di distanza dall'ultimo suo film Dracula 3D, Dario Argento torna alla regia con un thriller allitaliana, un po diverso dal genere horror del passato, centrato su un gioco di luce e ombre, in cui viene dedicata maggiore attenzione ad aspetti psicologici, come il rapporto affettivo tra Diana e il piccolo Chin, al senso di colpa, al trauma della perdita della vista.A quanto parerappresenta un sogno tirato fuori da un cassetto dove lo script era rimasto per molti anni, come ha raccontato Asia Argento, attrice e co-produttrice del film:".Anche se non amo i film horror, bisogna ammettere che in questultimo film c qualcosa di diverso e comunque Dario Argento, ormai ottantenne, rimane sempre un grande. Il film si avvale della scenografia dello stesso Dario Argento e di, di un buon cast di interpreti, dellottima fotografia diabile nel gioco di luci ed ombre, del montaggio di, delle musiche diche bel sottolineano i vari momenti dellazione.Tra i numerosi film di Dario Argento ricordiamoEcco il trailer ufficiale di Occhiali Neri: