In ritratto di un nobile di Giuseppe Bonito

di Achille della Ragione



Il dipinto che presentiamo ai nostri lettori, raffigurante un nobile (fig. 1), conservato nella collezione Terragno di Lecce, non ha creato nessun problema per identificare l'autore: Giuseppe Bonito, ma non siamo riusciti ad individuare il personaggio in esame, nonostante lo studio accurato di alcuni dettagli (fig. 2), soprattutto quello in cui nella mano destra mostra un biglietto (fig. 3) nel quale forse scritto il suo nome.Nel dipinto inedito di cui discutiamo, di palmare autografia, si possono riscontrare, accanto ai caratteri aulici e celebrativi del ritratto ufficiale, la capacit del Bonito di introspezione psicologica e di cordiale partecipazione emotiva alla concreta identit del personaggio rappresentato, un chiaro segno della dipendenza dei suoi modi pittorici dalla lunga e consolidata tradizione della ritrattistica napoletana tra Seicento e Settecento.A parte le scene di genere Bonito ottenne il massimo successo nella ritrattistica, grazie alla quale occup numerose cariche accademiche: da pittore di camera del Re (1751) ad accademico di San Luca (1752) e direttore dellAccademia del disegno (1755).La sua produzione pi celebre rappresenta con unacuta osservazione dal vero uninfinita gradazione di tipologie fisiognomiche, che comprendano lintera scala di espressioni umane. I suoi quadri raffigurano insigni personaggi della corte e della nobilt napoletana, sottoposti ad unintrospezione psicologica accurata, prima che i volti trapassino dalla caducit della vita allimmortalit della tela.Riusc ad amalgamare elementi di cospicua eleganza formale e di sicura piacevolezza pittorica con un moderato naturalismo, in linea con la locale tradizione figurativa. Le sue tele raffiguranti membri della corte sono conservate nel Palazzo Reale di Madrid, nel Palazzo Reale a El Pardo, ed in Italia nei Palazzi Reali di Napoli e Caserta, oltre che in importanti musei e prestigiose raccolte private.I primi sovrani della dinastia borbonica ad essere rappresentati dal Bonito sono naturalmente Maria Amalia e Carlo III. Da poco il Bonito si era procurato, grazie allintercessione del marchese di Montelegre la prima importante commissione dalla Real Casa con lincarico di effigiare il gruppo di ambasciatori turchi e di quelli inviati dal Bey di Tripoli.Il successo dei quadri fu tale che qualche anno dopo ebbe il privilegio di ritrarre la coppia sovrana, affiancandosi cos a quella schiera di pittori parmensi come Carlo delle Piane o Clemente Ruta e divenendo il primo specialista napoletano.Lesecuzione dei due pendant, raffiguranti Carlo e la consorte Maria Amalia, in vistosi abiti regali risale al 1744, allindomani della vittoria nella battaglia di Velletri, che sancisce linizio della fortuna della dinastia.Di Ferdinando IV abbiamo minori testimonianze; una tela conservata a Chicago e per Maria Carolina due dipinti in collezione privata, il primo, ce la raffigura giovane e di accettabili sembianze, il secondo, nella raccolta di Paolo Onofri a Roma, mentre con sguardo sprezzante pone le mani sulla corona, conferma la nomea di una sovrana di aspetto arcigno e poco guardabile, in linea con tutte le altre rappresentazioni degli altri pittori contemporanei dalla Kauffmann al Liani ed allAngelini, oltre ad alcuni ignoti, i cui quadri sono conservati rispettivamente nel museo di San Martino e nella Reggia di Caserta.Seguono poi i ritratti dei principi di casa reale, dei quali esistono due serie.Tra il 1740 ed il 1757 dal matrimonio di Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia nacquero sei maschi e sette femmine, delle quali tre morirono nel primo anno det, una quarta a due anni ed una quinta nel 1749 a cinque. La prima serie cominciata nel 1748 conservata in Spagna ed esposta al Prado.Comprende i ritratti di Maria Isabella(nata nel 1743), Maria Giuseppa (1744), Maria Luisa (1745) e Filippo (1747), del quale esistono varie repliche autografe, tra cui una di notevole qualit stata esposta alla mostra Ritorno al Barocco, che raffigura il fanciullo di appena un anno entro una festosa atmosfera floreale, senza che sul volto si possano riscontrare i segni della grave demenza, causa della sua esclusione dalla successione al trono.In seguito vennero immortalati Carlo (nato nel 1750), Ferdinando (nato nel 1751), del quale tra le numerose repliche in collezione private ne segnaliamo una, in cui il principe ritratto con una volire ed un uccello che svolazza legato ad una corda, Gabriele (nato nel 1752) ed Antonio Pasquale (nato nel 1755).Il lavoro di Bonito rispondeva ad un preciso programma iconografico ed i dipinti venivano spediti in Spagna a pi riprese, per permettere alla corona di Spagna di conoscere volti e stato di salute dei futuri discendenti. Tutti i ritratti sono privi di atteggiamenti forzatamente declamatori e sono ambientati in unatmosfera domestica resa con colori allegri e brillanti.La seconda serie fu eseguita dieci anni dopo, prima della partenza del Re per la Spagna, nel 1759, quando a Napoli rimase il solo Ferdinando IV, sotto la reggenza del Tanucci ed i principi sono rappresentati in unet pi avanzata.In tutti i quadri di questo gruppo il Bonito perde le qualit di vivace quanto prezioso fotografo del candore e dellinnocenza dei principi, caratteristica della prima serie ed evidente un desiderio di ufficialit, per lintenzione di mettersi in concorrenza con il Mengs, celebre ed affermato pittore di Stato.Dei quattro esemplari, attualmente nel museo di San Martino se ne conservano tre, mentre un quarto dipinto, oggi smarrito, probabilmente rappresentava le due principessine con attributi legati alle arti figurative, per distinguersi dai fratelli Filippo e Pasquale, immortalati con oggetti allusivi allarte della guerra (la pianta di una fortezza ed unarmatura); Antonio Pasquale e Francesco Saverio con strumenti e spartiti musicali, mentre Ferdinando e Gabriele sono in compagnia di strumenti scientifici.Questo ultimo dipinto venne esposto alla mostra Civilt del Settecento e rappresenta uno dei pi rilevanti risultati del Bonito quale ritrattista di corte ed utile per marcare la differenza con altri celebri specialisti come il Batoni o il Mengs.Gran parte della fama di Bonito, pi che per celebri lavori, come la Carit del Monte di Piet o i perduti affreschi nella chiesa di S. Chiara legata alla ritrattistica, ufficiale per i membri della corte borbonica, come abbiamo gi visto, ma anche per laristocrazia napoletana, che amava farsi immortalare in pose affettate e con abiti eleganti.I primi ritratti eseguiti dal pittore, dagli esordi in chiave purista, fino agli ultimi anni, in cui a soluzioni di ricercata eleganza formale accoppiava costantemente una genuina ricerca del vero, cercando di scandagliare nel personaggio raffigurato carattere e stati danimo.Ritratti che andavano ad adornare i salotti della nobilt, soddisfacendo vanagloria ed esigenze di rappresentanza del ceto dominante, desideroso di affermare pubblicamente ruolo e prerogative.I suoi quadri si rifacevano alla lunga e consolidata tradizione napoletana del settore e nella ricerca di soluzioni espressive in linea con lindividualit del protagonista della tela cre una valida alternativa alla vacua pomposit della ritrattistica ufficiale che veniva imponendosi in citt, per via del Mengs, che rispondeva compiutamente alle nuove istanze ideologiche ed alle esigenze di autocelebrazioni della corte.Lunga la serie di ritratti, a partire dal quello che raffigura Il principe di Bisignano, databile al 1734 per la presenza nel dipinto del Toson dOro, il quale nellultimo anno del vice regno austriaco ricopr la carica di Gran Giustiziere, fino al famoso Autoritratto, conservato agli Uffizi, di grandissima espressivit, nonostante sia stato eseguito, per la tarda et mostrata dallartista, dopo gli anni Settanta, in una fase di indebolimento delle sue preclare qualit di illustratore della corte napoletana.Dal dipinto prese anche ispirazione lo scultore, scelto dalla amministrazione di Castellammare che, dopo un lungo periodo di colpevole dimenticanza, decise di ricordare con un busto marmoreo linsigne concittadino.Ci piace ricordare lAmbasceria turca presso la Corte di Napoli del Prado, del quale esiste una copia autografa di buona qualit nel Palazzo Reale di Napoli: una galleria di volti scandagliati e messi a nudo senza che possano celare allartista i lati pi profondi e reconditi del loro carattere.Nella sala XII del Palazzo Reale, arredata con mobili e vasi di stile Impero sono conservati cinque grossi dipinti rappresentanti episodi della vita di don Chisciotte eseguiti dal Guastaferro, dal Bonito, che esegue la regina Micamiconi che invoca don Chisciotte di essere rimessa sul trono e Don Chisciotte mentre combatte contro un mulino a vento dal Fischetti e dal della Torre.Vi sono poi altri due dipinti eseguiti dal Bonito che rappresentano i ritratti in gruppo degli inviati straordinari del Sultano e del Bey di Tripoli, venuti a Napoli nel 1742 a rendere visita a Re Carlo, il quale volle che fossero immortalati sulla tela.Dellepisodio il De Dominici racconta un curioso aneddoto:Per chi volesse approfondire la figura di Bonito consiglio di consultare in rete la monografia che anni fa gli ho dedicato (fig. 4), disponibile anche in cartaceo ed ordinabile alla Libro Co di Firenze (tel 055 - 8229414).Voglio concludere in bellezza invitando i lettori ad ammirare il ritratto di un fanciullo di nobile schiatta conservato nella prestigiosa collezione napoletana dei Carignani di Novoli (fig. 5).