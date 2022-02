Il Napoli Basket perde con Venezia

di Mario Triggiani



Nel recupero della diciottesima giornata di campionato arriva una sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che paga il secondo quarto eccessivamente distratto che ha costretto gli azzurri ad uno sforzo fisico per tornare in partita arrivando ai minuti finali con poche energie residue.La Ge.Vi. Napoli tornata ad allenarsi a pieni ranghi solo negli ultimi giorni dopo due settimane in cui sette giocatori sono stati colpiti a turno dal CoVid-19.Napoli parte subito forte grazie ad un McDuffie particolarmente ispirato nel primo tempo. Lala americana, proveniente da qualche gara in chiaroscuro, trova ripetutamente canestri da sotto e dalla lunga distanza.Dopo tre minuti il punteggio recita 14-6 in favore dei partenopei, ma Venezia riesce a reagire sfruttando i problemi di falli dei lunghi partenopei e riapre immediatamente la gara.Il secondo quarto di Napoli da incubo, con i lunghi di Venezia a banchettare sotto le plance. Rich e Velicka non sono in giornata (0/15 dal campo in due al termine della gara) e cos i lagunari riescono a scavare il varco che consente di gestire il resto della gara.La Ge.Vi. riesce lentamente a recuperare, trascinata da tantissimi tifosi accorsi sugli spalti del PalaBarbuto. Sale in cattedra Jordan Parks, che con le schiacciate e le palle rubate suona la carica e consente a Napoli di tornare in parit a cinque minuti dal termine.Lo sforzo per, si paga in lucidit e Venezia trova punti dalla lunetta ed una tripla di Stone che chiude, di fatto, il match.Con questa sconfitta il Napoli Basket rimane al decimo posto in classifica, ancora lontano dalla zona calda e a ridosso del carrozzone playoff.Vincere sarebbe stato importante per indirizzare la propria stagione verso una corsa alla post-season pi che alla salvezza, ma la preparazione al match scombussolata dal virus ha sicuramente inciso sulla condizione dei partenopei.Se per agganciare i playoff sar necessario conquistare vittorie importanti, per la permanenza nella categoria sar probabilmente sufficiente vincere gli scontri diretti con le squadre attualmente nelle ultime posizioni di classifica.La Generazione Vincente Napoli Basket avr adesso due settimane per allenarsi a ranghi completi prima di scendere nuovamente sul parquet, visto che nel prossimo weekend il campionato di serie A osserver un turno di pausa per la finestra delle qualificazioni ai prossimi campionati mondiali.I ragazzi di coach Sacripanti torneranno dunque in campo domenica 6 marzo alle ore 20 a Bologna per affrontare la Virtus. Gli avversari sono la squadra campione dItalia in carica, vincitrice della Supercoppa e finalista della Coppa Italia che si sta giocando a Pesaro in questi giorni, quindi limpresa in trasferta appare impossibile.Gi nel girone di andata, per, gli azzurri sono riusciti a sconfiggere i felsinei con una prestazione strabiliante al PalaBarbuto, quindi bisogner mettere in campo lo stesso agonismo di ottobre per sperare di avere chance di vittoria.La Ge.Vi. affronter unaltra trasferta subito dopo Bologna, visto che sar di scena al PalaRadi di Cremona il 9 marzo nel recupero della gara contro la squadra attualmente fanalino di coda in classifica che si sarebbe dovuta giocare domenica scorsa.Il prossimo impegno casalingo per i partenopei sar invece la domenica successiva, quando ospiteranno Varese a Fuorigrotta.: Zerini 6, McDuffie 26, Matera, L. Vitali 13, Velicka, Parks 21, Marini, Uglietti, Lombardi 4, Lynch 4, Rich 2, Grassi.: Stone 7, Bramos 7, Daye 6, De Nicolao 7, Sanders 13, Mazzola, Brooks 4, Thodore 11, M. Vitali 10, Chapelli, Morena, Watt 16.