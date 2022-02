Un amico nei guai per Jack Rubin

di Giovanna D'Arbitrio



Disponibile sia in formato cartaceo che digitale,, il primo romanzo diche ha come protagonista lo scaltro detective italoamericano gi apparso nel raccontopubblicato nellantologia di racconti noiredita nel 2020 da Filigrana.Sulla quarta di copertina si legge:Come lautore stesso ha spiegato in unintervista, Il romanzo scritto nello stile dei thriller classici hard-boiled ed ambientato nella primavera del 1982 per precise necessit narrative, in particolare unepoca pre-digitale in cui le informazioni Jack doveva procurarsele non tramite Internet, maper sue indagini.- ha affermato lautore in unintervista.Il libro colpisce per i personaggi ben caratterizzati lo stile fluido, i dialoghi veloci e coinvolgenti in un mix di humour e dramma. Particolarmente toccanti le pagine in cui si descrivono le tremende violenze su bambine nere e donne, solo oggetti di trastullo erotico per uomini di potere e i loro psicotici e viziati rampolli, pagine che mettono i brividi per la crudezza del racconto.Purtroppo predomina infine lamara considerazione che tutti i personaggi del libro, dai pi corrotti a quelli che conservano una parvenza di umanit, trovano comunque una soluzione ai loro problemi, tranne le vittime che non otterranno mai giustizia in un mondo dominato da potere, denaro e connivenza con la criminalit.Nella suddetta intervista lautore ha aggiunto:(Intervista tratta dal seguente sito: https://ilsalottoletterario115876967.wordpress.com/2022/01/20/intervista-allautore-andrea-raguzzino/ Dopo tanti anni mi ha fatto piacere incontrare di nuovo Andrea Raguzzino che ho conosciuto da ragazzo, come fratello di Dario, amico di mio figlio Marco, ed stata davvero una piacevole sorpresa ritrovarlo nelle vesti di scrittore! Gli auguro, pertanto, di tutto cuore altri meritati successi in campo letterario., avvocato, nato nel 1975 a Napoli, dove lavora e vive con la moglie Arianna e due figlie.Appassionato di letteratura di genere e fumetti, si diletta con la scrittura fin da quando ha impugnato la sua prima penna. Autore di molti incompiuti, ha pubblicato il racconto Buon Compleanno sul numero 1 della rivista Strane Storie (anno 2000 edizioni Lo Stregatto Editore) e il raccontonell'ambito della raccolta La cattiva strada. Antologia di racconti noir (anno 2020 edizioni Filigrana).Dal 1997, scrive e pubblica canzoni con i Liberi Su Cauzione. Ha inventato il personaggio di Jack Rubino come omaggio ai grandi autori americani del genere noir classico, da Dashiell Hammet a Raymond Chandler, aspirando a fare tesoro della loro imprescindibile lezione miscelandola con un po' di sana ironia mediterranea.il suo primo romanzo.