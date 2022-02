Una femmina di Francesco Costabile

di Giovanna D'Arbitrio



Selezionato nella sezione ufficiale di "Panorama" al Festival di Berlino 2022, Una femmina, un film del regista esordiente Francesco Costabile ispirato a fatti realmente accaduti, tratto dal libro inchiesta, di Lirio Abbate.Il libro Fimmine ribelli (Rizzoli, 2013) viene cos descrittoQueste parole le pronuncia Maria Concetta Cacciola, trent'anni, tre figli, colpevole di aver tradito il marito e di aver deciso di collaborare con la giustizia seguendo l'esempio di Giuseppina Pesce, anche lei giovane madre, anche lei di Rosarno. E poi ci sono Rosa Ferraro, Simona Napoli, tutteche hanno osato dire di no a padri, mariti, fratelli. Come nell'Afghanistan dei talebani, in Calabria la donna che "" la famiglia deve morire, meglio se con un suicidio che tutela dalle conseguenze penali.Attraverso le storie di queste donne, Lirio Abbate racconta uno spaccato di apparente normalit dietro cui si nascondono una frenetica attivit criminale, patrimoni immensi e un radicamento a una cultura patriarcale antiquata e retriva.Ma la ribellione delle donne che oggi si affidano "allo Stato, ovvero al "" per cercare di scampare a un destino infernale, produce un effetto dirompente. Perch sgretola l'immagine di compattezza del clan, mette in dubbio i valori del sistema 'ndrangheta, rivela l'impotenza dei boss incapaci di "tenere in riga" le loro donne. E, soprattutto, accende nelle altrela consapevolezza della propria condizione e il desiderio di scrollarsela di dosso, facendo nomi e cognomi e aprendo crepe in un universo inconcepibile ma fin troppo vero.Il film racconta la storia di Rosa (Lina Siciliano), giovane donna ribelle, che vive insieme alla nonna e allo zio in Calabria in un piccolo paese situato tra le monti e aride fiumare. Allimprovviso una tragedia del passato legata alla madre irrompe nel presente, le sconvolge la vita e la sua collera cerca vendetta, ma la sua famiglia appartiene alla Ndrangheta e pertanto tutto sar pi complicato...Il regista ha affermato quanto segue:Un bel film, supportato da sceneggiatura di, Fotografia di, montaggio di, musiche diTra gli interpreti ricordiamoEcco il trailer ufficiale: