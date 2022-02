Il terzo uomo

di Luigi Alviggi

Luigi Alviggi

Cosa di meglio in un cupo thriller - o in qualcosa che molto gli somiglia - che iniziare la storia con un bel funerale nel Cimitero Centrale di Vienna a febbraio, quando il gelo impietrisce la terra al punto da costringere i becchini a far uso di trapani elettrici (allora!) per calare la bara nella fossa?Siamo alla seconda guerra mondiale finita da poco e anche Vienna, quasi rasa al suolo e occupata dalle Forze Alleate, spartita in quattro parti sotto il controllo di ciascuna potenza vincitrice. In poco tempo nella stessa zona ci saranno tre funerali accomunati da uno stesso crimine.La Gran Ruota del Prater rimane attiva, pur ferma gran parte del tempo per assenza di clienti ma visibile da ogni punto della citt, ostinandosi a voler mantenere in vita ricordi di spensieratezza di cui andato perso il gusto dopo sei anni di guerra.In una sua cabina si svolger la scena principe del romanzo.La vicenda narrata si svolge in pochi giorni. A Vienna giunge Rollo Martins, amico fin dal tempo di scuola di Harry Lime, per incontrarlo dopo lungo tempo. Giunto allabitazione di questi, invitatovi come ospite, Koch, vicino di casa, lo informa che lamico rimasto vittima di un investimento dauto e che da poco stato portato via il corpo per la sepoltura.Sapremo poi che il terzo uomo quello visto da questo vicino - con altri due, amici usciti dalledificio con Harry e che Rollo ritrover a breve - trasportare il cadavere in casa sua poich luomo stato travolto appena uscito dal portone.Uomo frastornato da alcol e pene damore, Rollo riacquister presto unottima forma per la morte dellamico. stato chiamato a Vienna per scrivere articoli sugli aiuti ai rifugiati. Scrittore poco noto di western, per firmarli usa lo pseudonimo Buck Dexter. Allarrivo in aeroporto verr confuso da un inviato del British Council, Crabbin, con un altro Dexter, molto pi celebre, atteso in loco per una conferenza.Il narratore della storia, Calloway, un colonnello di Scotland Yard che osserva le vicende aggrovigliarsi sotto gli occhi, pur facendo del suo meglio per chiarirle.Nei pensieri di Rollo, Calloway comparir come un Callaghan qualunque (lomonimo ispettore filmico di l da venire), quasi a volerlo identificare con un modesto irlandese di scarso valoreTerminato il funerale, Calloway aggancia Rollo con lo scopo di migliorare le conoscenze sulla vittima ma finiscono col venire alle mani in un bar. Il colonnello sa che Harry era un poco di buono ma ancora brancola nel buio e Rollo, un po pesto, lo sfida promettendo che scoprir lautore del delitto - nel quale crede subito per dettagli contrastanti - facendogli fare la figura dellidiota.Divenuto detective, comincia le indagini da Kurtz, amico del morto cui stato affidato dallo stesso, dalla sua donna Anna gi notata in lacrime al funerale e di cui presto si innamorer, dal suo medico Winkler che appare strano, e tornando da Koch che ha visto trasportare la vittima dalla finestra sulla strada.Lavorando allobitorio di citt arcisicuro che luomo fosse gi morto. Tra le cose a non quadrare, oltre il numero di portatori del cadavere, che alcuni lo dicono morto allistante, altri invece che abbia prima detto qualcosa. Presenti di sicuro alla disgrazia gli amici Kurtz e Cooler, lautista investitore che sotto shock non si mosso dallauto e, forse, un misterioso terzo uomo.Pi affonda le ricerche, pi la scena si ingarbuglia tra contrasti su numero di presenti, su istante della morte, e discrepanze sul lavoro svolto da Harry. Lassassinio di Koch, dopo una visita fatta insieme allappartamento di Harry, lo convince che si trattato davvero di un omicidio. Calloway, persuasosi della seriet di Rollo, lo informer con prove convincenti che lamico era diventato un losco trafficante di penicillina - preziosissima merce a quel tempo, e fatta dunque sulla vita delle persone - molto peggiore da come lui continuava a crederlo. E Rollo, rivelandolo ad Anna, vuole giocarsi il tutto per tutto a suo favore:La scena madre si svolger nel reticolo di fogne sotto Vienna e, come in ogni thriller che si rispetti, non ne sveliamo altro.In questo lavoro va notato lottimo grado di suspense tenuto dallAutore che non certo un giallista.(1950) di Graham Greene (Gran Bretagna, 1904 - 1991) ha avuto un successo incredibile, ancora accresciuto dallomonimo film di Reed uscito prima del libro. Graham, famoso per opere quali(1940),(1943),(1955),(1958),(1978) e molte altre, stato anche critico cinematografico per giornali prima della guerra. Tanti i film ricavati da suoi libri, almeno uno per ciascuno di quelli citati.Paradossale lambiguit nella conferenza come grande scrittore del Dexter fasullo - tenuta da Rollo per lequivoco di identit - nella quale Greene si toglie la soddisfazione di impallinare, un po per canzonatura un po per convinzione, taluni grandi della letteratura inglese, cui fanno corredo i pensieri di vario genere che impegnano la mente del falso letterato mentre firma, con il nome del vero autore, i libri che i presenti gli recano al tavolo in religiosa processione.Una stravagante liberatoria da pesi remoti di unanima seccata da schemi scontati e ripetitivi? da apprezzarsi lo stile scanzonato, capace di cogliere lumorismo nelle varie situazioni, e il racconto deriva in caustica ironia contro le tante incongruenze che pi che mai in quel dopoguerra valevano in ogni comparto delle truppe di occupazione: difficolt dei controlli al passaggio tra i settori, conflitti di competenze, di gestione, di cittadini con documenti falsi, di eventi critici coinvolgenti pi giurisdizioni, e via dicendo.Nel libro riportata la preziosa nota dautore, scritta a fine anni 70, davvero inusuale per opere letterarie di alto livello. Scritta pi di un quarto di secolo dopo la comparsa di film e libro, una puntualizzazione per le molte divergenze esistenti tra i due capolavori.Principia Greene:Un esplosivo rigo rivelatore! Lopera nasce infatti - su invito del produttore Alexander Korda che voleva un film sullimmediato dopoguerra - come prima sceneggiatura per il regista Reed, dopo(1947) nato dal breve racconto(1936) di Graham. Dunque solo delper il bravo artista.Spulciando tra vecchi appunti, lAutore trova lincipit, a tutta prima strambo, di un libro mancato fino a quel momento:Il racconto nascer da questo embrione e dalla collaborazione diretta tra i due. Si recheranno insieme a Vienna, cammineranno per le strade conoscendone i luoghi, recitando scene allimpronta e improvvisando scenari, divergendo spesso fino allo scontro diretto.La dedica derecita appunto:Ricca di importanti dettagli sulla genesi del romanzo, la nota chiarisce quanto possa essere complessa la nascita di un capolavoro, attingendo a circostanze impreviste, le pi delle quali comuni nella vita di ognuno.La svolta decisiva per la parte finale del libro verr da un pranzo di Greene con un ufficiale inglese dei servizi segreti, sempre a Vienna, che gli chiarir quanto fosse importante al tempo delloccupazione la Polizia del Sottosuolo, cio degli addetti allenorme sistema fognario della citt. Sotto terra cera piena libert di movimento tra le quattro zone senza divieti, controlli, permessi necessari, ecc.Questi due, finito il pranzo e attrezzatisi a dovere, muovono a fare un sopraluogo diretto del posto con giustificata meraviglia per lenorme labirinto. Ribadisce ancora Greene:Sottolineiamo che in pi occasioni lo scrittore ha dichiarato la piena collaborazione con il regista e lapprovazione di tutte le modifiche al testo attuate nel film.Molto interessante anche la postfazione di Domenico Scarpa che approfondisce i diversi canoni regolatori dellinvenzione letteraria e della relativa espressione in immagini visive. Una dettagliata analisi tra le leve creative dello scrittore e labilit professionale del prodotto filmico finale che tanto successo di critica e di pubblico ottennero alluscita sul mercato. E precisa:. Pi avanti aggiunge:Scarpa fornisce anche succosi particolari sulla stesura del romanzo.Ben Pastor titola la prefazione, e la tesi svolta che lintento dello scrittoreJoseph Conrad (1857 - 1924) - Autore di(1899) - nacque in Polonia per poi naturalizzarsi inglese. Il romanzo racconta il viaggio di risalita del protagonista del fiume Congo in Africa, e c un personaggio di nome Kurtz in entrambi i libri. In Conrad un equivoco e crudele commerciante davorio; in Greene un doppiogiochista per Rollo e un compare per Harry. Annota la Pastor:Passando al film del 49 - teniamo presente: una pellicola di oltre 70 anni fa! -, conosciamo gi il regista Carol Reed (Londra, 1906 - 1976). Joseph Cotten Holly (nella versione americana, in quella italiana il nome diventato un inspiegabile Alga) Martins, la splendida Alida Valli Anna Schmidt, Trevor Howard il maggiore Calloway, Orson Welles Harry Lime. Non estesa la parte di questultimo ma, nel suo poco dialogare, divenuta molto celebre la battuta sui 500 anni di pace della Svizzera e sul risultato conseguito!Altra forte componente dello straordinario successo del film il motivo base (omonimo) suonato alla cetra dal grande Anton Karas (Vienna, 1906 - 1985). Al Festival di Cannes del 49 fu premiato con la Palma dOro, mentre lOscar per la fotografia nel 51 and a Robert Krasker.Questi gir in un nitido e splendido bianco/nero dal tono misterioso, con scene ispiranti sospetti di importanti cose celate dallinquisito di turno. Di gran pregio le inquadrature volte a enfatizzare le figure, cupe lungo le nebbiose vie cittadine, e straordinario il gioco di luci e ombre specie per lidea geniale di Reed di bagnare le strade per renderle luccicanti alla poca luce notturna.Di recente restaurato in 4K, il film uscito di nuovo sugli schermi nel 2015. Nel 1999 il British Film Institute lha inserito al primo posto (!) nella lista dei migliori cento film inglesi del XX secolo.Tante le differenze tra libro e film, come normale che sia, poche per quelle davvero rilevanti. Il personaggio di Anna acquista un enorme rilievo con Reed. Tante le scene a due tra la Valli e Cotten, sviluppando molto il dialogo diretto, assai scarso nel libro, accentuando la forza dellamore provato da lui verso chi rimasta schiava damore per il compagno scomparso, e aumentando molto il numero delle cose svolte insieme nelle indagini. In pratica il film ruota intorno loro due.Koch divenuto portiere dello stabile di Harry e paga molto caro il poco detto ad Alga. Di grande impegno e davvero bravi tutti gli attori principali. Ovvio: anche nel film la scena finale si svolge nel sottosuolo di Vienna!Riecheggiando(1890) di Oscar Wilde, Greene cos sintetizza il suo deviato Lime:Graham GREEN: Il terzo uomotraduzione di Alessandro Carreraprefazione di Ben Pastornota dellAutorepostfazione di Domenico ScarpaSellerio, 2021 - pp. 216 - 14,00