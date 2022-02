Una natura morta di Giacomo Recco

di Achille della Ragione



La dinastia dei Recco occupa un posto di rilievo nel panorama della natura morta napoletana del Seicento. Si parte da Giacomo Recco e dal fratello Giovan Battista, per proseguire con Giuseppe, il pi celebre, figlio di Giacomo e con i suoi due figli Elena e Nicola Maria. Ad essa ho dedicato una corposa monografia (tav.1) consultabile in rete digitandone il titolo, sulla cui copertina troneggia uno splendido dipinto di Giuseppe Recco, appartenente alla mia collezione privata.La pittura di genere, il paesaggio e, in particolare, laebbero a Napoli, nel Seicento, grande sviluppo. Tema privilegiato dellindagine naturalistica di pittori fiamminghi e caravaggeschi, la natura morta sub, nella pittura napoletana, una sorta di trasposizione in chiave barocca, con graduale passaggio dalleffetto di ammirazione per la fedelt oggettiva della rappresentazione a quello di stupore e meraviglia per la fantasia dellinvenzione.Giacomo Recco, (Napoli 1603 - prima del 1653) considerato dalla critica tra gli iniziatori della natura morta nella nostra citt, ci noto, pi che per le sue opere, attraverso numerosi documenti darchivio, che ci hanno permesso di puntualizzare i suoi dati biografici.Citato da don Camillo Tutini tra i fondatori del genere a Napoli, viene poi ricordato in un manoscritto compilato tra il 1670 ed il 75, reperito dal Ceci, come. Il De Dominici lo segnala come padre di Giuseppe.Ed infine il Delfino ha pubblicato un documento del 1630, nel quale il Nostro entra in societ con uno sconosciuto pittore, tale Antonio Cimino, con lintento di esercitare la compravendita di dipinti e di eseguirePur in assenza di tele certe e documentate, sulla base di queste poche notizie e di considerazioni di carattere stilistico, la critica ha ricostruito un catalogo dellartista a partire da un Vaso di fiori in collezione Rivet a Parigi, su cui si legge la data 1626 e da una coppia di vasi di fiori in collezione Romano, di cui uno siglato G.R., di impostazione arcaica, tale da non generare dubbi con la sigla di Giuseppe Recco.Negli ultimi anni, ad ulteriore conferma della confusione che regna sovrana in campo attribuzionistico, sono passati in asta numerose opere assegnate pi o meno forzatamente a Giacomo Recco, che cos divenuto, da pittore senza quadri, artista di riferimento di una folla di anonimi autori di dipinti di fiori i pi varii, nel cui ambto contenitore di fiorante entrano ed escono le tele pi disparate.Le opere raggruppate sotto il nome di Giacomo Recco, pur nellipotesi che la critica cambi completamente le sue valutazioni da un momento allaltro, presentano una serie di caratteri distintivi molto particolari, che sono espressione di una personalit artistica ancora attirata dal repertorio cinquecentesco ricco di fregi e di decorazioni, poco o nulla toccata dai risultati delle indagini luministiche e nello stesso tempo fortemente influenzata dalla leziosit ed artificiosit dei fioranti fiamminghi.Il vaso assurge a punto focale della composizione e, riccamente decorato, ha pari dignit con i fiori, disposti sempre simmetricamente ed illuminati in maniera innaturale, pur se definiti minuziosamente nella loro verit ottica, tanto da sfidare la precisione scientifica di uno Jacopo Ligozzi.Delle caratteristiche che riscontriamo completamente nel dipinto che presentiamo ai lettori: un Vaso di fiori (tav.2) della collezione Terragno di Lecce.La fama di Giacomo Recco legata alla sua abilit di fiorante, quasi uno specialista nella specialit, e aument con ogni probabilit contemporaneamente a quella di Mario Nuzzi detto Mario dei fiori, a lungo erroneamente ritenuto regnicolo, il cui nome crebbe nei secoli, mentre il prestigio di Giacomo in poco tempo svan quasi nel nulla, per riemergere faticosamente dopo oltre 300 anni di oblo.I tantissimi inventar di collezioni napoletane raramente descrivono opere di Recco senior, quello del Vandeneynden riporta un suo quadro di frutti di mare e pesci. Altri documenti ricordano stranamente, uccellami e frutta, pesci ed una figura rappresentante la piet, mai un vaso con dei fiori.