Un altro rinvio per il Napoli Basket

di Mario Triggiani



Ancora una volta il Covid stravolge il calendario del campionato di Serie A. La Legabasket ha infatti annunciato che due delle gare previste per il weekend saranno rinviate a data da destinarsi.Si tratta di Sassari-Virtus Bologna e Napoli-Cremona, che portano a cinque il computo totale delle gare di Serie A rinviate nelle ultime settimane a causa di casi di positivit al virus.Per la Generazione Vincente Napoli Basket si tratta della quinta gara di questa stagione che viene annullata a pochi giorni dallevento con gravi disagi per i tifosi al seguito della squadra.Lo scorso mercoled la societ azzurra aveva annunciato che ai tre giocatori gi positivi la settimana precedente se ne erano aggiunti altri quattro, che non si sono poi negativizzati entro venerd ed hanno costretto la Legabasket al rinvio della gara in trasferta a Cremona.La Ge.Vi. dovrebbe tornare in campo sabato prossimo, 19 febbraio, per ospitare lUmana Venezia al PalaBarbuto alle 15:00 nel recupero della quarta giornata del girone di ritorno, rinviata sempre a causa del Covid.Perch la gara si giochi sar necessario che il numero di positivi in casa Napoli si riduca al di sotto del limite del 35% dei tesserati, quindi ancora non c alcuna certezza sulla possibilit effettiva di giocare la partita.In ogni caso Napoli potr contare poi su una settimana di riposo, dovuta alla pausa per le gare delle nazionali nelle qualificazioni ai Mondiali, in cui recuperare anche atleticamente quanti pi giocatori possibile per disputare lultima parte di campionato si spera senza lo spettro della pandemia che da tre stagioni scandisce i tempi ai campionati.