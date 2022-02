Maradò, di Anna Copertino

di Giovanna D'Arbitrio



, diè una raccolta di testimonianze non solo di comuni tifosi napoletani, ma anche di giornalisti scrittori, attori, ex compagni che ricordano il grande campione dopo poco più di un anno dalla sua scomparsa.Nel risvolto anteriore di copertina il libro viene così presentato dalla casa editrice Homo Scrivens: “”.In tutte le testimonianze si percepisce davvero che Maradona per i napoletani non è stato soltanto un grande campione, ma un simbolo di riscatto per un popolo troppo spesso umiliato e offeso in tg e giornali, sempre pronti a citare spazzatura, criminalità e aspetti negativi, mai quelli positivi radicati in cultura, patrimonio artistico, bellezze paesaggistiche, un popolo visto sempre come “perdente”. E poi è arrivato Maradona e finalmente Napoli… vince!Il libro viene introdotto da, noto giallista e tifoso del Napoli che così scrive: “”.Come napoletani, siamo grati ad Anna Copertino per questo libro che tiene viva la memoria del Pibe de oro regalandoci episodi inediti e tante emozioni. A livello personale aggiungo che mentre leggevo il libro, ho appreso con gioia la notizia che il film di Sorrentino, napoletano doc, è entrato nella cinquina degli Oscar. Si, “”, palese riferimento a Maradona, sta riscuotendo successo anche in Usa. Incrociamo le dita e speriamo in un’altra vittoria., giornalista napoletana, scrittrice, editor, ideatrice di format e autrice freelance. Per Homo Scrivens ha curato l’antologia “”, ottenendo il Premio Talenti Vesuviani 2018, il Premio Elsa Morante - Premio Impegno Civile 2019 e il Premio L’Iguana Anna Maria Ortese edizione 2019. Come giornalista ha partecipato al progetto “”, dedicata a Giancarlo Siani. Ha ricevuto il Premio “”, per il lavoro svolto con l’associazione Contro le Mafie, e il “”, intitolato alla vittima innocente Antonio Landieri. Caporedattrice e amministratrice della Testata Giornalistica Web RoadTv Italia, la prima web napoletana indipendente. Scrive di cultura e legalità.