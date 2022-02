Il Napoli Basket torna al successo

di Mario Triggiani



Torna alla vittoria la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella diciottesima giornata di Serie A ha sconfitto l'Allianz Trieste al PalaBarbuto ritrovando un successo che mancava dallo scorso 12 dicembre e chiudendo una serie negativa di cinque sconfitte consecutive.La gara stata il palcoscenico di esordio del nuovo acquisto azzurro Luca Vitali. Nonostante il suo impiego sia stato limitato, il nuovo acquisto ha gi fatto vedere lampi di classe convincendo i tifosi accorsi sugli spalti per la partita del luned sera di aver finalmente trovato il play che possa far girare al meglio la squadra.C' stato anche il ritorno in campo di Jason Rich dopo due settimane di stop dovuto ai postumi dell'infortunio rimediato ad inizio anno a Venezia. La guardia americana non ancora al meglio della forma, ma rimane comunque un importante leader per gli azzurri.Napoli ha condotto il match per gran parte dei quaranta minuti, trascinata da un McDuffie in serata di grazia che ha trovato canestri da ogni parte del campo.Trieste si rifatta sotto negli ultimi minuti, ma un magistrale Pierpaolo Marini ha prima piazzato una stoppata rabbiosa per impedire il pareggio dei giuliani e poi segnato la tripla decisiva per chiudere i giochi regalando alla squadra partenopea un successo fondamentale.Con questa vittoria la Ge.Vi. si allontana dalla zona calda della classifica tornando in piena lotta playoff. Il penultimo posto ora a ben sei punti di distanza con ancora tredici gare da giocare.Sar adesso necessario dare continuit al trionfo conquistato per poter scacciare via i brutti pensieri e concludere il campionato con tranquillit sognando anche di conquistare l'ottavo posto e provare i brivido dell'accesso ai playoff.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima, 6 febbraio, al PalaBarbuto contro l'Umana Venzia nel match delle 12:00.Si tratter dell'ultimo incontro casalingo per Napoli prima di una lontananza da Fuorigrotta di pi di un mese, visto che nelle settimane successive gli azzurri affronteranno Cremona e Virtus Bologna in trasferta ed osserveranno due domeniche di riposo (per la disputa della Coppa Italia e delle gare delle nazionali) prima di tornare a giocare tra le mura amiche il 13 marzo contro Varese.: Zerini 9, McDuffie 22, Matera, Vitali, Velicka 11, Parks 13, Marini 11, Uglietti, Lombardi 7, Lynch 7, Rich 9, Grassi.: Banks 17, Davis 10, Konate 6, Deangeli, Mian 21, Delia 6, Cavaliero 13, Campani, Campogrande 3, Grazulis 6.