Luca Vitali è del Napoli Basket

di Mario Triggiani



Non ci ha messo molto la Generazione Vincente Napoli Basket a coprire il vuoto lasciato dalla rescissione consensuale con Jeremy Pargo.La formazione partenopea ha infatti annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio del play bolognese classe 1986 Luca Vitali, da inizio stagione ai margini della rosa della Germani Brescia.Vitali è un veterano della categoria, avendo disputato più di 400 gare in Serie A tra stagione regolare e playoff con le casacche di Siena, Montegranaro, Milano, Roma, Cremona, Venezia e, soprattutto, Brescia.In Lombardia ha trascorso le ultime cinque stagioni da play titolare chiudendo sempre tra i migliori assist-man della categoria (con due gare in cui ha fatto registrare 18 passaggi decisivi).Il nuovo acquisto della Ge.Vi. è attualmente il secondo nella storia del massimo campionato italiano per numero di assist, dietro il solo Gianmarco Pozzecco, attuale assistente allenatore dell’Olimpia Milano.Vitali ha anche disputato 149 gare con la canotta della nazionale italiana, a cui ha dato l’addio nel 2019 dopo i Mondiali in Cina.Il periodo di lontananza dalle gare negli ultimi mesi non dovrebbe rappresentare un ostacolo all’inserimento di Vitali nel gruppo di coach Sacripanti, visto che il play è già arrivato nel capoluogo partenopeo ed esordirà in tempi brevissimi con la canotta azzurra.L’arrivo di Vitali non chiude il mercato della Ge.Vi., che potrebbe cercare di aggiungere un ulteriore giocatore nel proprio roster, probabilmente nel reparto lunghi.Avendo speso tutti i visti a disposizione, la società partenopea non potrà acquisire giocatori extracomunitari che non abbiano iniziato questa stagione agonistica in Italia.Uniche opzioni sono dunque cestisti italiani, europei oppure tagli di formazioni di A o A2.