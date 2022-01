Il Napoli Basket perde ancora

di Mario Triggiani



Arriva unaltra sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella prima gara del girone di ritorno ha perso a Trento in una gara che ha sempre visto i padroni di casa in vantaggio ed in controllo del ritmo di gioco.La Ge.Vi. Napoli ha dovuto fare ancora una volta a meno di Jason Rinch, non ancora ripresosi dallinfortunio rimediato a Venezia lo scorso 6 gennaio. La guardia americana dovrebbe comunque tornare a disposizione di coach Sacripanti per la gara di luned prossimo contro Trieste.Napoli regge solo un quarto contro lAquila Basket Trento, che gi nella seconda frazione di gioco prende il largo trascinata dai suoi americani, bravi a sfruttare le lacune difensive di Napoli.Gli azzurri evidenziano grossi problemi anche in fase realizzativa, dove il solo Parks non pu tenere in piedi lintera squadra. Lala conferma il buon momento di forma chiudendo la gara a quota 26 punti, ma anche contro Trento la sua ottima prestazione individuale non ha trovato sponde nei compagni.La Ge.Vi. nel secondo tempo chiude le fila in difesa e riesce a rientrare in partita, ma come gi nelle ultime due gare contro Fortitudo e Brindisi i giocatori di Napoli pagano lo sforzo fisico della rimonta arrivando stremati agli ultimi possessi.Troppi tiri aperti vengono sbagliati dagli azzurri e cos Trento pu allungare nuovamente il proprio vantaggio e decretare una sconfitta che prolunga il momento-no di Napoli.La Ge.Vi. arriva dunque alla quinta sconfitta consecutiva, in un filotto partito lo scorso dicembre nellincontro del PalaBarbuto proprio contro Trento. La serie negativa ha visto gli azzurri crollare in classifica dal terzo allundicesimo posto della graduatoria.In questo momento gli entusiasmi, che solo un mese fa erano alle stelle con Napoli oramai incoronata rivelazione del campionato, sono quasi totalmente spenti.Si fa ora necessaria una profonda riflessione sulle cause recondite delle sconfitte e, sperando che la sfortuna che sta tartassando Napoli da inizio stagione si prenda una pausa, su come far tornare i giocatori azzurri ingranaggi di quel meccanismo perfetto che era la Ge.Vi. fino ad inizio dicembre.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar luned prossimo, 31 gennaio, al PalaBarbuto contro Trieste.Napoli ospiter una squadra attualmente al terzo posto in Serie A, quindi limpegno sar certamente ostico per i ragazzi di coach Sacripanti.Gi in passato, per, la squadra partenopea ha saputo esaltarsi nei momenti difficili e dunque non impensabile che il team azzurro, che probabilmente potr contare nuovamente su Jason Rich, riesca a gettare il cuore oltre lostacolo conquistando un successo scaccia-crisi che riaccenda gli animi dei tifosi azzurri.: Bradford 11, Williams 13, Reynolds 15, Conti 8, Morina, Zangheri, Flaccadori 18, Saunders 9, Mezzanotte 11, Ladurner.: Zerini 8, McDuffie 7, Pargo 2, Matera, Velicka 6, Lynch 6, Parks 26, Marini, Uglietti 9, Lombarsi 8, Grassi.