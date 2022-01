La morte di Gianni Di Marzio

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 23.01.2022)

Se ne andato a 82 anni il ragazzo riccioluto di Mergellina per un antico male che gli aveva aggredito i polmoni due anni fa. Gianni Di Marzio morto ieri a Padova.Un tweet di Gianluca, il figlio che da popolare esperto di calciomercato lavora splendidamente a Sky, me ne d notizia ieri mattina, presto. Leggo le sue parole: "". Una stretta al cuore.Rileggo una lettera di Gianni del 2007 in cui mi rimproverava, a ragione, un cattivissimo e lontano articolo su di lui. Non me l'ha mai perdonato.stato il primo a scoprire Maradona quando Diego aveva 18 anni. Lo vide in Argentina. Lo segnal al Napoli e alla Juventus. Ma Diego non poteva lasciare il suo paese e l'Argentinos Juniors perch l'Argentina era impegnata nel Mondiale. Con Diego, Gianni ha avuto una grande amicizia.Un brutto infortunio tronc la carriera di calciatore di Gianni Di Marzio quand'era un bel ragazzo riccioluto, bruno, occhi vivaci, intelligenza spinta e un grande amore per il calcio. Da allenatore, il suo vero mestiere, subito a caccia di trucchi e furbizie perch il gioco avesse il sale dellinvenzione e della trovata non solo tattica.Era sbocciato a 28 anni sotto le ali di Vinicio all'Internapoli, la seconda squadra cittadina che giocava al Vomero e aveva un suo seguito perch fu ladi Chinaglia, Peppeniello Massa e Wilson, i tre che andarono ad esaltare la Lazio di pap Lenzini.Si mise subito alla prova, Di Marzio, sugli infuocati campi della Campania, a Nocera e a Castellammare di Stabia. Poi and a Brindisi e a Catanzaro. Innovativo e travolgente. Tornava a Mergellina, tra la sua gente, a raccontare prodezze e progetti con lambizione grande di sbarcare in serie A. Mai avrebbe pensato che, un giorno, ci sarebbe riuscito addirittura a Napoli, la sua citt. Quella era pi di unambizione. Era un triplice salto mortale.Arriv dopo che sulla panchina azzurra cerano stati Vinicio (tre anni furenti e spettacolari) e Pesaola, raccogliendo, quindi, uneredit pesante, per giunta invischiandosi nelloriginale programma di Ferlaino di dare spazio ai giovani. Una mezza follia per il pubblico delche aspettava di vedere solo grandi campioni.Era il 1977 e il Napoli aveva la sede in via Crispi. L'arrivo di Gianni fu molto cinematografico. Un raid automobilistico in citt per seminare i giornalisti, sgommata finale dell'auto di Ferlaino, un pilota da Targa Florio, sulla collina di Posillipo sotto casa di Gianni Punzo, firma del contratto.Gianni apparve con la grande carica del suo cuore napoletano, limmensa passione e, forse, una sicurezza eccessiva (ma faceva parte del suo carattere e della sua giovinezza, a 37 anni). Disse:Di Marzio ebbe un debole per un portiere sconcertante, il pisano Massimo Mattolini, lungo, magro e precocemente calvo, un frate, azzardandone un futuro in nazionale.Con un Napoli di combattenti (Bruscolotti, Ferrario, Vinazzani, Stanzione), con Juliano e Savoldi, il frizzante Massa e gli ultimi fuochi fatui di Chiarugi, fece un magnifico sesto posto. Lanci il diciottenne Moreno Ferrario, che sar poi una colonna della difesa napoletana. Conquist un lodevole sesto posto e la qualificazione in Coppa Uefa.Lo ricordo ancora. Era settembre e a Tbilisi faceva gi un gran freddo, un vento forte e teso veniva gi dal Caucaso, lo stadio era enorme. Ci raccomandarono di non chiamare russi quelli di Tbilisi perch loro erano georgiani e basta, compaesani del compagno Stalin. Di Marzio raccomand alla squadra di tenere duro perch avremmo liquidato i georgiani a Napoli.Il Napoli resistette 40 minuti, poi segn Kipiani, il pi famoso dei nostri avversari, e raddoppi Scenghelija, un mezzo sconosciuto per noi, ma popolarissimo sotto il Caucaso. Due a zero secco, come il freddo di Tbilisi, ma li squaglieremo al caldo di Napoli pens Di Marzio.Il caldo a Napoli non bast, i georgiani non si sciolsero. Ci manc Pellegrini e gioc il minibomber siciliano Santino Nuccio, un ragazzo della Primavera. Tutti attenti su Kipiani e Scenghelija, ci fece gol Daraselija! Savoldi segn su rigore e fu tutto. Uscimmo dalla Coppa Uefa.Con Gianni facemmo una magnifica Coppa Italia agguantando la finale di Roma il 29 giugno 1978 dopo un memorabile 5-0 alla Juventus (quattro gol di Savoldi e uno di Pin), era una mezza Juve con otto nazionali fuori, impegnati al Mondiale.A Roma ci tocc l'Inter di Bersellini. Andammo fulmineamente in vantaggio con Restelli, pareggi Altobelli e, a tre minuti dalla fine, Bini segn il 2-1 e l'Inter si port via la Coppa.Al secondo anno sulla panchina azzurra, Gianni era su di giri. Precampionato a Bressanone con l'arrivo di Castellini. Se ne and bruscamente Juliano. Tutto fu molto brusco e precipitoso quell'inizio del campionato 1978-79. Ferlaino aveva la faccia pi scura di quella eternamente abbronzata del segretario Zuppardi. Stava succedendo qualcosa dietro le quinte.Mentre con Di Marzio andavamo a Firenze, alla seconda giornata, Ferlaino andava in autostrada a incontrare Vinicio per il ritorno del "" sulla panchina azzurra. Bella roba. Fine della programmazione (ringiovanire, ringiovanire) e fine di Di Marzio.Un malevolo comunicato della societ puntualizz: "". Sbalorditivo.Forte dellimpegno di tre anni sottoscritto da Ferlaino, Gianni ebbe appena il tempo di battere lAscoli e perdere a Firenze e fu liquidato. La sua stagione azzurra dur un campionato e due giornate.And a mietere allori altrove con la sua parlantina sciolta, la simpatia di uno scugnizzo gentile e lottima competenza del pallone. Sopravvisse a un brutto incidente automobilistico e, nonostante la delusione di Napoli, rimase un ottimista e un appassionato uomo di calcio.Il suo soggiorno pi gratificante fu a Catanzaro, dove convinse Claudio Ranieri, suo giocatore, a intraprendere la carriera di allenatore, il suo paradiso fu Catania portando la squadra in serie A e il capolinea a Palermo (1991-92) concludendo la sua lunga carriera di allenatore di undici squadre, 633 volte in panchina (204 le vittorie).