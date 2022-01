Napoli Basket: “Ciao Coppa Italia”

di Mario Triggiani



Niente da fare per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel recupero della quindicesima giornata di campionato è uscita sconfitta dal PalaPentassuglia di Brindisi nella gara decisiva con i pugliesi per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.La Ge.Vi. ha dovuto fare a meno di Jason Rich a causa di un problema fisico, mentre ha recuperato in extremis Zerini e Velicka, assenti domenica scorsa a causa di infezioni respiratorie e che hanno giocato senza allenamenti nelle gambe.Napoli rimane in partita per poco più di quindici minuti, prima di sprofondare sotto le triple avversarie mostrando una scarsissima vena realizzativa che ferma gli azzurri a soli 7 punti segnati nel secondo quarto.Brindisi dilaga nella seconda metà del match, toccando anche il +21, ed è solo uno slancio d’orgoglio di Napoli nel finale a rendere meno pesante il passivo.La sconfitta rappresenta un campanello d’allarme per i partenopei, visto che ha ricalcato per ampi tratti quella di domenica scorsa al PalaBarbuto con la Fortitudo Bologna.Napoli in entrambe le occasioni non è stata capace di arginare i primi tentativi di fuga avversari, che hanno costretto gli azzurri a rincorrere per tutta la seconda parte dei match sprecando energie ed arrivando stremati al termine della gara.Ora che si è chiusa la corsa alla qualificazione in Coppa Italia, non resta che concentrarsi sul campionato cercando di conquistare il prima possibile i punti per assicurarsi la permanenza nella massima categoria e cercare poi di concludere la stagione con il miglior piazzamento possibile in classifica.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sarà domenica prossima a Trento in una gara fondamentale per il prosieguo della stagione dei napoletani.La formazione trentina è stata quella che ha terminato la striscia di successi degli azzurri lo scorso 19 dicembre dando inizio al momento difficile che dura da allora.Una vittoria domenica potrebbe quindi risultare quasi catartica per una squadra come Napoli che è passata in un mese esatto dall’euforia da alta classifica alla paura di tornare nei bassifondi.: Adrian 11, Perkins J. 7, Vitucci, Visconti 6, Gaspardo 4, Ulaneo 0, Redivo 15, Clarks 7, Guido, Chappell 14, Udom 4, Perkins N. 21.: Zerini 4, McDuffie 8, Pargo 15, Sinagra, Velicka 4, Parks 17, Marini 9, Uglietti, Lombardi 14, Lynch 3, Grassi.