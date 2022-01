Serata jazz al Mav di Ercolano

di Adriano Cisternino



Torna il jazz al Mav di Ercolano.A distanza di circa un mese dalla serata di Francesca Tandoi, il Live Tones propone un nuovo, interessante appuntamento agli appassionati della musica afro-americana: venerd 21 nello splendido teatro della cittadina vesuviana sar di scena il quartetto di Daniele Scannapieco.Con il sassofonista salernitano saliranno sul palco Michele Di Martino al pianoforte, Tommaso Scannapieco al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria.Quattro musicisti di vasta esperienza nazionale ed internazionale che si ritrovano sul palco dopo anni di collaborazioni ed esibizioni insieme e quindi dalle consolidate intese per un jazz di qualit assoluta.L'ultima performance della stessa formazione risale al settembre scorso a Terni per la prestigiosa rassegna di Umbria Jazz.Il Live Tones lo ha rimesso insieme ancora una volta per una serata di jazz mainstream con brani originali e pezzi celebri tipo Save your love for me o Dark Blue di Jim Rotondi, il celebre trombettista di chiare origini italiane apparso pi volte in tempi recenti sui palcoscenici nostrani.Si preannuncia dunque una serata di musica dal vivo che, con i tempi che corrono, gi un privilegio non molto frequente.Qualit e affiatamento del quartetto sono garanzie del divertimento sicuro.Appuntamento dunque venerd 21 al Mav, naturalmente con regolare green pass e mascherina in sala secondo il protocollo ormai inevitabile.