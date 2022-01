America Latina, di Damiano e Fabio D’Innocenzo

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato in concorso alla 78ª mostra d’arte cinematografica di Venezia,, scritto e diretto dai fratelliche giungono così al loro terzo film, dopo il successo di(Orso d’Argento per la sceneggiatura al Festival di Berlino 2020) eIl titolo del film si riferisce alla città di Latina, Lazio, in cui si svolge la storia di Massimo (), un tranquillo dentista, sposato con Alessandra () e padre di due figlie (), che trascorre una vita serena in una bella villa con piscina.L’inaspettata scoperta di una ragazza imbavagliata e incatenata nella cantina della sua casa, lo conduce alla follia con conseguenziale sconvolgimento di rapporti con familiari e amici.Insicuro sul da farsi, smarrito, impazzito, si ritrova ad affrontare la sua vera identità in bilico tra due mondi, con un finale che qui è meglio non svelare.Il film è un mix di generi, tra thriller drammatico e horror, in cui appare evidente la volontà dei registi di scandagliare gli aspetti oscuri e i punti deboli della mente umana, sviluppando il tema psichico delSenz’altro magistrale l’interpretazione di. Notevoli non solo regia e sceneggiatura dei fratelli D’Innocenzo, ma anche fotografia di, montaggio di, musiche dei Verdena, scenografia diSenz’altro un’opera di qualità, ma in questi tempi così drammatici dominati dalla pandemia, rimpiangiamo in qualche modo i graffianti film della buona “commedia all’italiana”, che ci facevano riflettere con qualche sorriso., hanno affermato i fratelli D’Innocenzo.”.Ecco un’intervista con i registi: