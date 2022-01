Il Napoli Basket perde a Venezia

di Mario Triggiani



Si apre con una sconfitta il 2022 della Generazione Vincente Napoli Basket, che nella gara di recupero della tredicesima giornata al PalaTaliercio stata superata sul filo di lana dalla Umana Reyer Venezia.La Ge.Vi. nelle scorse settimane ha dovuto affrontare una piccola emergenza CoVid, con alcuni giocatori, membri della societ e staff tecnico colpiti dal virus. Al momento il peggio sembra comunque essere passato e tutti giocatori sono a disposizione di coach Sacripanti.Napoli perde subito il suo miglior giocatore, Jason Rich, colpito alla caviglia in uno scontro dopo trenta secondi di gioco. La guardia deve abbandonare immediatamente il parquet e non rientrer pi in campo.Gli azzurri guidano per gran parte del match grazie alla serata di grazia di McDuffie e Velicka che segnano da ogni posizione, innescati da un Pargo sempre pi integrato negli schemi della squadra.Venezia resta sempre a contatto non consentendo mai la fuga ai partenopei, fino agli ultimi minuti di gioco quando la squadra veneta piazza la zampata decisiva con un parziale di 19-8 sfruttando anche la serataccia dei lunghi della Ge.Vi., con Lynch e Zerini carichi di falli che mettono a referto 5 punti in due.La sconfitta pi deludente per il modo in cui avvenuta, dopo che Napoli aveva assaporato la vittoria per trentacinque minuti, piuttosto che per il risultato in s. Venezia infatti una squadra di alto livello che pu vantare tra le sue fila il miglior giocatore dello scorso campionato Tonut.Ora le speranze di raggiungere la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia passano tutte per le ultime due gare del girone di andata contro Fortitudo Bologna e Brindisi, che la Ge.Vi. sar costretta a sconfiggere per avere la certezza di essere alla manifestazione prevista a Pesaro tra il 16 ed il 20 febbraio.In un periodo caratterizzato dallincertezza come questo inizio del 2022 comunque difficile fare pronostici su come continuer a svolgersi la stagione.Possibile che il calendario venga stravolto in base alle esigenze di tutela della salute e del contenimento dei contagi.Domenica prossima Napoli avrebbe dovuto giocare al Palapentassuglia di Brindisi, ma la formazione pugliese stata appena messa in quarantena dalla ASL.Probabile a questo punto che il prossimo incontro della Generazione Vincente sar domenica 16 gennaio al PalaBarbuto contro la Fortitudo Bologna nel recupero della gara che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 2 gennaio ma che fu rinviata insieme a tutte le altre della quattordicesima giornata.: Stone, Bramos 2, Tonut 15, De Nicolao 5, Sanders 7, Echolas 5, Mazzola 9, Vitali 16, Minincleri, Da Rin, Chapelli, Watt 20.: Zerini 2, McDuffie 17, Pargo 13, Matera, Velicka 17, Cannavina, Parks 11, Marini 8, Uglietti 3, Lombardi 1, Rich, Lynch 3.