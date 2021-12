Diari di viaggio, di Herman Melville

di Giovanna D'Arbitrio



Il libro(Ed. Carta Canta) illustra i racconti di viaggio diper la prima volta tradotti integralmente in italiano in modo pregevole da, filosofo e autore di diversi libri, che ha conseguito un Ph.D. in Italianistica presso lo University College Dublin dove ha lavorato come Senior Tutor. Helm-Everett Fellow presso la Indiana University nel 2011, ora collabora con varie riviste filosofiche e letterarie e ha tradotto e curato vari testi di letteratura anglo-americana (Fitzgerald, Bennett, Melville).Nel risvolto anteriore di copertina il contenuto del libro viene cos illustrato: il primo diario il racconto dellitinerario da New York a Londra; il secondo racconta il viaggio in Europa e Terrasanta e poi da Gerusalemme a Londra, passando per la Grecia e lItalia, dove visit Messina, Napoli, Roma, Firenze, Torino e altri luoghi; lultimo diario infine un resoconto del percorso fatto a bordo del Meteor, battello guidato da suo fratello Thomas.Il lettore viene poi introdotto allopera dal suo curatore,, con una prefazione intitolatain cui viene delineata la figura storica e artistica di Melville. Partendo dal significato simbolico del pentacolo le cui le punte rappresentano acqua, aria, fuoco, terra e spirito, definito da Aristotele, si considera il rapporto tra suddetti elementi e ciascun essere umano. Secondo Pontuale lo, la sua quintessenza, propende versoche esercita su lui una forte attrazione, come evidenziano i suoi numerosi viaggi che lo condussero ad attraversare mari ed oceani.Il libro, pertanto, viene cos presentato dalla casa editrice:Nel risvolto posteriore di copertina vengono brevemente sintetizzate vita e opere di Melville che qui cercheremo di ampliare con ulteriori notizie. Insieme a, in effetti, Herman Melville fece parte di un importante gruppo di scrittori che nel decennio del 1850 crearono a una nuova letteratura.Nato a New York nel 1819, di origine olandese da parte materna e bostoniana e calvinista da parte paterna, dovette interrompere gli studi dopo la morte del padre.Terzo di otto figli, dopo vani tentativi di trovare un lavoro, simbarc come mozzo sulla nave Highlander diretta a Liverpool: fu il primo di una lunga serie di viaggi che avrebbero fornito il materiale e profonde riflessioni per i suoi libri.Nel 1841, dopo aver peregrinato allOvest e al Sud, attravers il Pacifico sulla baleniera Acushnet e dopo cica un anno trascorso alle isole Marchesi, visse per quattro mesi tra i Taipi, poi ritorn a New York dove scrisse il suo primo romanzo di successo,(1846), illusorio paradiso terrestre, seguito da(1847), pungente satira sociale sulla negativa influenza degli europei, in particolare dei missionari protestanti, sui popoli primitivi.Seguirono(1849), narrazione pi allegorica che avventurosa.(1849) e, (1850), un ritorno al tema marinaresco e autobiografico.A partire dal 1850 prevale la riflessione sul tema shakespeariano del rapporto tra apparenza e realt. Nel 1851 fu pubblicato, il suo capolavoro, ma lanno successivo cominci il declino della sua popolarit dopo linsuccesso di(1852), romanzo considerato melodrammatico e inverosimile.A 33 anni riusciva a stento a mantenere la famiglia e solo nel 1866 ottenne un posto alle dogane di New York dove rest fino al 1885.Continu a scrivere e tra le sue ultime opere ricordiamo, (1856) sulle isole Galpagos,(1857), romanzo in cui il demonio appare nelle vesti di un contemporaneo venditore di inganni su un battello fluviale. Fino alla morte (New York 1981). scrisse poesie, ricordi di viaggio, saggi, un lungo poema,, e il suo ultimo capolavoro,Concludendo, variet di esperienze, acuta percezione di realt storiche, grandiosit fantastica, complessit psicologica, fanno senzaltro di Melville uno dei protagonisti della letteratura moderna.