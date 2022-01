Scipione Compagno finalmente ritrova il "compagno"

di Achille della Ragione



Da anni uno dei pi bei quadri di Scipione Compagno raffigurante(fig. 1) costituiva una delle punte di diamante della celebre collezione del noto professionista Achille della Ragione e nel 1998 aveva avuto l'onore di comparire in copertina (fig. 2) di un importante libro sulle pi importanti raccolte napoletane, ma l'altro giorno ha raggiunto il colmo della gioia quando ha potuto ritrovare il suo pendant (103 - 66), rappresentante Il Trasporto dell'arca dell'alleanza contenente le tavole della legge (fig. 3), che, aggiudicato in una accanita asta internazionale, da oggi gli fa compagnia e possono guardarsi a vicenda.In entrambe le tele singolare l'identica maniera di costruire la folla dei personaggi, le cui teste, tutte alla stessa altezza, sembrano costituire una linea infinita: ci crea un significativo carattere distintivo nei confronti di altri lavori del Compagno, nei quali le figure sono disposte nello spazio in maniera confusionaria senza alcun criterio prestabilito.Entrambi i dipinti furono senza dubbio oggetto di una committenza privata. Erano infatti molto richiesti dai collezionisti episodi evangelici o biblici, che fornivano uno spunto per la creazione di un paesaggio, specialit in cui Scipione era molto abile, ispirato a visioni nordiche, che si rifacevano all'opera di Elsheimer.Le figurine sono slanciate ed eleganti, con una variet di atteggiamenti e con una spiccata gestualit che tradiscono una serie di emozioni.Tangibili sono le influenze reciproche con i lavori di Micco Spadaro che, negli stessi anni raggiunse una maggiore notoriet.Questo nuovo dipinto, inedito, accresce il gi ampio catalogo dell'artista che negli ultimi tempi stato inquadrato, dopo le classificazioni del Longhi e del Salerno, in maniera moderna dalla Nappi, che ha distinto la sua personalit da Cornelio Brusco.Diamo ora qualche notizia sulla biografia dell'artista rinviando chi vuole approfondire l'argomento a consultare un mio saggio digitandone in rete il titolo: "Scipione Compagno un elegante petit maitre" e potrete godere di decine di foto a colori.Scipione Compagno nasce secondo lo Zani nel 1624 e muore dopo il 1680, documentato tra il 1638 ed il 1664. Il De Dominici lo cita come pittore di paesaggi e di marine, una veste nella quale ci ancora sconosciuto.Egli influenzato dai modi del Corenzio e di Filippo DAngeli e mostra inoltre il marchio delle architetture fantastiche del De Nom, oltre a risentire dellimpronta del Brill e di pittori olandesi come Breenbergh e Polenburgh.Il Causa, dal carattere arcaico delle sue scenografie, aveva ipotizzato che egli appartenesse alla generazione precedente a Micco Spadaro, ma i documenti ed i dati anagrafici scoperti di recente hanno dimostrato che trattasi di pittori coevi.Ignazio Compagno lavorava nella bottega del fratello Scipione ed era specializzato nelle repliche di soggetti richiesti dalla committenza e, secondo il De Dominici, era particolarmente versato nellesecuzione delle figure grandi.Il Salerno ha ipotizzato una sua partecipazione nei quadri del fratello, perch nel catalogo di questi sono presenti quadri di impostazione ed esecuzione diversa, che, se non dipendono da unevoluzione stilistica dellartista, possono presupporre lintervento di un collaboratore.Anche per il Compagno la massa anonima diventa la protagonista dei suoi quadri nei quali abile a collocare gran popolo in poco spazio e ad immergere gli avvenimenti in unatmosfera fantastica e surreale.Fino agli anni Settanta gli erano riconosciute poche opere, poi il Salerno ritenne di aggiungere al suo corpus tutto il gruppo di dipinti che il Longhi, riconoscendone la stessa mano, aveva attribuito a Filippo Napoletano, di cui allora poco si conosceva. Il folto gruppo di tele fu raccolto intorno ad un grande dipinto firmato e datatoNel suo catalogo cos ampliato, con laggiunta di varie tele firmate, si possono distinguere chiaramente due tendenze, che come abbiamo detto in precedenza hanno fatto ipotizzare la mano di due diversi pittori, una caratterizzata dai colori chiari e dallesecuzione pi accurata, laltra da un fare sciolto e compendiarlo, con impasti cromatici pi sostanziosi e con una tavolozza di colori pi scuri, dominata dai toni bruni e terrosi.