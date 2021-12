Un Napoli Basket incerottato

cade contro Trento

di Mario Triggiani



Si ferma a cinque la serie di vittorie consecutive della Generazione Vincente Napoli Basket, sconfitta da Trento nella gara valida per il dodicesimo turno di serie A con il punteggio di 72-81.La Ge.Vi. negli scorsi giorni ha dovuto affrontare una piccola emergenza CoVid, con alcuni membri di societ e staff tecnico colpiti dal virus ed altri tamponi in arrivo nei prossimi giorni per scongiurare ulteriori casi tra i giocatori azzurri.Trento prende il largo gi nei primi minuti di gioco, riuscendo a sorprendere una Ge.Vi. apparsa distratta.Dopo lo sbandamento iniziale Napoli prova ripetutamente a riportarsi a ridosso degli avversari nel punteggio, ma puntualmente la formazione ospite la ricaccia indietro.La gara si conclude quindi senza grossi scossoni, con Trento che, pur non riuscendo mai a piazzare la zampata che chiudesse la partita, d sempre limpressione di avere il pieno controllo del match.La gara rappresentava un vero e proprio scontro diretto per il terzo posto in classifica, con entrambe le squadre in campo appaiate in graduatoria dopo Milano e Virtus Bologna.Con questa sconfitta la GeVi viene invece agganciata al quarto posto da Trieste.I pensieri dellintero ambiente azzurro al momento sono comunque tutti rivolti ai prossimi giorni, quando si conoscer il bilancio dei contagiati nella rosa di coach Sacripanti.Dal numero degli atleti disponibili per le prossime gare dipenderanno le possibilit per la formazione campana di agguantare un posto in Coppa Italia.La Generazione Vincente Napoli Basket torner in campo domenica prossima al Taliercio di Venezia, quando affronter la Reyer nella tredicesima giornata di campionato.Si tratter di un primo match-point per la qualificazione alle Final Eight di Coppa, visto che un successo regalerebbe a Napoli la certezza di essere a Pesaro nel weekend del 18-20 febbraio.: Zerini 6, McDuffie 8, Pargo 15, Matera, Coralic, Velicka 13, Cannavina, Parks 14, Marini, Uglietti 2, Lombardi 8, Lynch 6.: Bradford 10, Williams 15, Reynolds 15, Conti, Forray 7, Flaccadori 9, Saunders 12, Mezzanotte, Ladurner 2, Caroline 11.