I fratelli De Filippo, di Sergio Rubini

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato al Festival di Roma 2021,, di Sergio Rubini, narra la storia dei tre famosi fratelli che si svolse nella Napoli ai primi del '900. Eduardo (), Peppino (e Titina (vivono insieme alla madre Luisa De Filippo (), mentre il padre naturale Eduardo Scarpetta (), famoso attore e drammaturgo, si spaccia come loro zio, ma ha almeno il merito di aver inculcato loro lamore per il teatro facendoli andare in scena fin da piccoli.Come se non bastasse, alla sua morte (1925) lascia tutta l'eredit alla famiglia legittima e Vincenzo (Biagio Izzo), figlio legittimo, cerca di avere nella compagnia di attori, ereditata dal padre, anche i fratellastri Peppino ed Eduardo il quale subito entra in contrasto con lui.Stanco di Milano, Eduardo torna a Napoli da Peppino e Titina e i tre iniziano a pensare di formare una compagnia propria, ma tra loro sorgono numerosi contrasti: Titina viene spesso considerata dai fratelli poco avvenente per interpretare certi ruoli, Peppino non sopporta la tendenza di Eduardo a voler primeggiare.Eduardo, comunque, riesce a convincerli e insieme a loro scrive, un atto unico che grazie a Titina viene messo in scena in uno spettacolo di rivista.Si apre cos un periodo sereno per loro: Peppino si fidanza con Adele, cognata di Titina, mentre Eduardo sposa lamericana Dorothy. Ben presto, tuttavia, Vincenzo, li ostacola impedendo loro di ottenere ingaggi e i tre fratelli sono costretti a partire per una tourne in Sicilia, un'impresa disastrosa che li costringe a tornare a Napoli in difficolt economiche.Eduardo non si scoraggia e inizia a scrivere un nuovo atto unico,, che 1931 riscuote un enorme successo. I De Filippo reciteranno insieme fino al 1944, quando si separeranno definitivamente per un ennesimo litigio tra Eduardo e Peppino. Titina si affermer come attrice nelle commedie scritte per lei dal fratello, Peppino diventer a sua volta commediografo e interprete di vari film, Eduardo diventer uno dei pi grandi drammaturghi del mondo.Per i tre fratelli insomma la vera, grande eredit paterna si riveler quella del talento, un talento di cui privo l'arrogante figlio legittimo Vincenzo. E in effetti Scarpetta, intuendo le doti del figlio Eduardo gli dice in una scena del film: "".Rubini ha affermato in unintervista: "".In verit inevitabile il confronto con lo straordinario, di, anche se il pi modesto biopic di Rubini rende un ulteriore omaggio a Eduardo, Peppino e Titina. Ripercorrendo gli episodi pi importanti della loro vita, in un mix di vita privata e scene teatrali, Rubini si concentra di pi su contrasti e relazioni tra i personaggi e sulla rievocazione di una Napoli collocata tra declino di bella poque e iniziale atmosfera fascista, mentre il teatro deve confrontarsi con il crescente interesse della gente per il cinema.Un valido, tradizionale biopic, accompagnato dalle musiche di, supportato da bravi interpreti, comenei panni di Eduardo Scarpetta,nel ruolo del figlio Vincenzo, i tre giovani attoriche interpretano i fratelli De Filippo.Notevole anche la partecipazione diLa sceneggiatura di, la fotografia di, i costumi sono di, le scenografie diSergio Rubini, attore, sceneggiatore e regista, autore di diversi film tra i quali ricordiamoEcco il trailer: