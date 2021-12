Nowhere Special, di Umberto Pasolini

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato nel 2020 nella sezione Orizzonti alla 77 Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia,, scritto e diretto da, apparso in Uk. nel luglio 2021 e in Italia lo scorso l'8 dicembre.Il film narra la storia di John (), lavavetri trentaquattrenne di Belfast, colpito improvvisamente da male incurabile. Bench travolto da tale imprevista tragedia, nel breve tempo che gli resta da vivere decide di cercare una famiglia che adotti il suo bambino di quattro anni, Michael (), abbandonato dalla madre poco dopo la nascita.John e Michael trascorrono insieme le loro giornate, visitando famiglie da selezionare per tale obiettivo, ma nello stesso tempo dando valore e significati preziosi ad ogni minuto passato insieme in un amorevole scambio di lezioni su vita e morte.Senza dubbio una storia raccontata senza retorica, commovente, delicata e poetica, una storia che fa anche sorridere tra le lacrime. A quanto pare lispirazione perstata fornita al regista (come per il precedente film) da una notizia, letta per caso su un giornale, su un padre malato di cancro che cercava una famiglia disposta ad adottare suo figlio.Magistrale linterpretazione di James Norton, capace di esprimere semplicemente con gli occhi gli stati danimo di John, uomo gentile e tranquillo che affronta la morte con coraggio. Bravo anche il piccolointerprete di Michael, e valido tutto il cast, includente. Notevoli la fotografia die le musiche diil terzo film di Uberto Pasolini (cugino di Pier Paolo Pasolini e nipote di) che vive e lavora in Gran Bretagna da diversi anni. Includendo Nowhere Special, tre sono i film da lui diretti fino ad oggi: Machan, presentato a Venezia 2008, storia di una finta squadra di volleyball cingalesi che cercano di scappare dal loro paese; Still Life, premiato al Festival di Venezia 2013 (Sezione Orizzonti) 2013, storia di un uomo che cerca di rintracciare i parenti di persone morte in solitudine.Ecco uninteressante intervista al regista e a J. Norton: