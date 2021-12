Francesca Tandoi al Mav di Ercolano

di Adriano Cisternino



Swing, parola cara agli amanti del jazz, pressoch intraducibile ma abbastanza espressiva di un certo tipo di jazz, istintivo in certi musicisti perch puro talento e se non ce l'hai non te lo puoi inventare.Francesca Tandoi, romana, classe '84, cresciuta in casa con ninnananne a base di jazz, una pianista che di swing e di talento musicale ne ha tanto e lo ha espresso e lo esprime in giro per l'Europa e per il mondo ormai da anni. Soprattutto da quando - nel 2009 - si trasferita in Olanda, cuore europeo del jazz, dove vive ormai pressoch stabilmente ed ha costruito buona parte della sua fortunata carriera.Il Live Tones e Gabbianella club events presentano Francesca Tandoi, con Stefano Senni al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria, venerd 10 dicembre al Teatro Mav di Ercolano (via Quattro Novembre, 44 - ore 21) con accesso consentito naturalmente ai possessori di Green Pass e mascherina in sala.Pianista con una passione sfrenata per Oscar Peterson ed anche sofisticata vocalist, Francesca Tandoi ha un tocco elegante e virtuoso che trascina lo spettatore nel ritmo carico di swing del suo pianismo, con l'accortezza - caso raro nei jazzisti - di annunciare e presentare le sue esecuzioni prima di eseguirle. Un dettaglio non trascurabile perch coinvolge lo spettatore con maggiore partecipazione ed interesse.Significativa la presenza alle rassegne (Perugia e Terni) di Umbria Jazz. Tra le sue collaborazioni in giro per il mondo figurano nomi prestigiosi come Scott Hamilton.Compositrice creativa e brillante band-leader, ha all'attivo varie registrazioni fra cui, che figura tra i top 10 best jazz album of 2017 della rivista giapponese. Dopo questo ed altri album gi pubblicati come For Elvira,, in uscita nel 2022suo ultimo lavoro discografico.