Il Napoli Basket vince e vola al terzo posto

di Mario Triggiani



Lottimo momento della Generazione Vincente Napoli Basket non sembra avere fine, con la squadra partenopea che ha conquistato la quarta vittoria consecutiva sconfiggendo la Vanoli Cremona in un PalaBarbuto pieno come non si vedeva da quasi quindici anni.La Ge.Vi. ha potuto contare per la prima volta sul nuovo acquisto Reggie Lynch, arrivato in citt dieci giorni fa, mentre Jeremy Pargo ha fatto il suo debutto nellimpianto di Fuorigrotta dopo aver giocato in trasferta le sue prime due gare in canotta Napoli.Napoli stata avanti nel punteggio per gran parte della partita, controllandone i ritmi sotto ogni aspetto grazie ad un Jason Rich sempre pi leader della squadra azzurra.Cremona riuscita a recuperare lo svantaggio capovolgendo il risultato a met quarto tempo facendo correre qualche brivido sulla schiena dei tifosi accorsi al PalaBarbuto.salito a questo punto in cattedra Jordan Parks, che con un quarto da 7 punti, 4 rimbalzi e due assist ha regalato a Napoli la vittoria.La pietra tombale sulla gara stata la tripla del +7 di Arnas Velicka a un minuto dalla fine che ha spento ogni speranza di rimonta cremonese.Con questa vittoria Napoli aggancia il terzo posto in classifica, che le darebbe diritto alla qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, cosa che sembrava impensabile solo qualche settimana fa.Laccesso alla Coppa Italia rappresenterebbe un traguardo prestigiosissimo per una neopromossa, impreziosito ulteriormente se si pensa alle tante disavventure occorse alla Ge.Vi. in questo inizio di campionato, tra defezioni ed infortuni.Il punto di forza della squadra stata certamente lottima guida di coach Sacripanti, che ha selezionato personalmente tutti i giocatori creando un team affiatato pronto a dare tutto sul parquet per ripagare la fiducia concessa dal coach.La Generazione Vincente Napoli Basket torner in campo domenica prossima allEnerxia Arena, quando affronter Varese nellundicesima giornata di campionato.Si tratter di una gara da vincere assolutamente per mantenere vivo il sogno della qualificazione alle Final Eight di Coppa, anche perch le ultime due trasferte del girone di andata, a Venezia e Brindisi, appaiono particolarmente ostiche.: Zerini 13, McDuffie 6, Pargo 4, Sinagra, Velicka 17, Lynch 2, Parks 18, Marini 3, Uglietti 5, Lombardi 6, Rich 17, Grassi.: Agbamu 2, Harris 17, Sanogo 4, McNeace, Gallo, Pecchia 19, Poeta, Spagnolo 8, Zacchigna, Tinkles 16, Cournooh 14, Miller 8.