Emergenza, pazienza e coraggio

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 03.12.2021)

Il Napoli affronta l'Atalanta (Guardiola: giocare contro l'Atalanta come andare dal dentista) nelle condizioni pi difficili, non solo il fiato sul collo di Milan (-1 dagli azzurri) e Inter (-2), ma gli infortuni di Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly (perso sino a fine anno) in aggiunta alle ormai note assenze di Osimhen e Anguissa. Gli infortuni, con lo stress di partite ogni tre giorni, cominciano a essere troppi.L'Atalanta si annuncia come una macchina da guerra. La sua intensit di gioco brilla anche in campo europeo, unica squadra italiana a far bella figura in Champions (quest'anno meno delle stagioni passate). Intanto, il club alza l'asticella in campionato: nel nuovo contratto di Gasperini previsto un bonus-scudetto.Novit assoluta. L'Atalanta punta a vincere il campionato (-5 dal Napoli). Proprio a Napoli vuole mettere a segno il colpo per avvicinarsi alla vetta.Le assenze condizioneranno il Napoli oltre misura. L'Atalanta (3-4-1-2) per affollare il centrocampo e attaccare con pi giocatori difende a tre, uomo contro uomo. Solo un attacco vivace, rapido, palla lunga agli attaccanti potrebbe punire la difesa bergamasca. Intanto, il Napoli dovrebbe anche non essere travolto a centrocampo. L'Atalanta ha fisicit, non solo tecnica.Partita di mille difficolt per gli azzurri e Spalletti, squalificato, neanche in panchina. Formazione puntellata. Il Napoli avr coraggio per opporsi a un pronostico contrario. Ma l'Atalanta ha corsa, aggressivit, tecnica e schemi collaudati per fare danno.Le cifre pareggiano i conti, ma poi la verit viene solo dal campo, non dalle statistiche. Le cifre dicono che Napoli e Atalanta segnano lo stesso numero di gol (32), col vantaggio azzurro di incassare meno reti (9 contro 17), e che entrambe le squadre in una sola partita non hanno segnato (Bologna-Atalanta 0-0, Roma-Napoli 0-0). Superiore il vantaggio del Napoli sulla scorsa stagione (+8 punti, Atalanta +5).L'Atalanta ha un cannoniere scelto (Zapata 9 reti con tre rigori). Il goleador del Napoli Fabian Ruiz con 5 centri (come Osimhen). Insigne (4 gol su rigore) non segna pi su azione. Dalla fascia destra il Napoli ha avuto la miseria di tre gol (2 Lozano, 1 Politano). Sta recuperando Mertens (4 reti).I centrocampisti dell'Atalanta vanno a segno con continuit. Pasalic 7 gol, tripletta contro il Venezia marted scorso. micidiale negli inserimenti sotto rete. Meno continui in zona-gol i centrocampisti del Napoli (4 reti di Zielinski oltre alle cinque di Fabian).Ecco come le cifre fra le due quadre finiscono col pendere a favore della formazione bergamasca. Gli innesti di Gasperini in corso di partita sono sempre offensivi e possono risultare devastanti, in attacco decisivi Muriel e Malinovskyi. E Ilicic, se in giornata, sa essere un individualista molto pericoloso.Aspettarsi una partita di sofferenza stasera al "Maradona" il minimo. L'Atalanta ha avuto anche un giorno in pi di riposo. Ma il nocciolo questo: l'Atalanta cerca a Napoli il pass per candidarsi allo scudetto. Considera decisiva la vittoria per avvicinare il grande traguardo. Spender in partita tutte le sue energie e le notevoli chances tecniche.Negli scontri al vertice fra le ormai famose "sei sorelle", il Napoli ha conquistato quattro punti (4-0 alla Lazio, 0-0 sul campo della Roma, 2-3 a San Siro dall'Inter), l'Atalanta ne ha presi due (2-2 a Milano con l'Inter, 2-2 in casa contro la Lazio, 2-3 interno col Milan).Il turn-over di Gasperini, fra esigenze tattiche e infortuni, pi mirato e disinvolto rispetto alle chances di Spalletti. una differenza notevole che avvantaggia l'Atalanta su tutto il percorso del campionato.Il Napoli ha tre calciatori che hanno giocato sempre (Di Lorenzo, Mario Rui, Lozano) e tre che hanno saltato una sola partita (Koulibaly, Insigne, Zielinski). In pratica mezza squadra sempre sotto pressione.L'Atalanta ha distribuito meglio le energie anche per gli infortuni di alcuni protagonisti: 15 partite solo Pasalic, una partita in meno Ilicic e Malinovskyi, tre in meno Zapata, quattro in meno Freuler e De Roon.All'Atalanta hanno nociuto i risultati delle prime tre partite: vittoria esterna sul Torino e, in casa. pareggio col Bologna e sconfitta contro la Fiorentina. Sono i cinque punti che le mancano per essere gi in testa. Da allora, otto vittorie, tre pareggi, una sola sconfitta.Da qui alla sosta natalizia, Napoli-Atalanta e Milan-Napoli segneranno la classifica. Gli azzurri devono cavarsela col danno minimo per restare in corsa. L'assenza di un protagonista in ogni reparto, pesante, bisogner sopravvivere. Spalletti torna a ricordare che l'obiettivo concreto la qualificazione Champions (nei primi quattro posti). Lo scudetto un sogno gi tramontato con le assenze di oggi e di domani?