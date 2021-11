Carmelina di Capri, celebre pittrice naif

di Achille della Ragione



Prima di raccontare la storia di Carmelina di Capri, celebre pittrice naif, vogliamo mostrare ai nostri lettori uno dei suoi quadri pi belli: Una Funicolare (fig. 1), che dal 1998 ha l'altissimo onore di far parte della mia collezione e che mi fu regalata dal dottor Luigi Pellegrini, medico di Cosenza, in cambio del mio aiuto nel compilare il catalogo dei quadri della sua raccolta privata.In un primo tempo il collega voleva ricompensarmi con del vile denaro: 10 milioni, che io rifiutai sdegnosamente, perch all'epoca ero miliardario, per cui lui con quella cifra acquist un dipinto della pittrice isolana, allora sulla cresta dell'onda con quotazioni altissime e me ne fece dono dopo una cena romantica, con relative consorti, nel ristorante Rosolino.Prima di passare al racconto della vita di Carmelina, come donna del popolo, ma soprattutto come artista di fama internazionale vi invito dal mio libro: Capri tra arte, bellezza e mondanit a leggerne un interessante capitolo digitando il link:"Carmelina di Capri", nella sua veste di pittrice (fig. 2), per pi di quarantanni stato un nome di fama internazionale.Di lei si parlava a New York, a Los Angeles, a Filadelfia, a Londra, a Stoccolma, a Parigi dove nel 1964, esponeva i suoi quadri nella importante Galleria Benezit e, pur essendo ancora del tutto sconosciuta, venne definita dal grande Anatole Jakovsky la naive la plus fameuse dItalie.La prima mostra di Carmelina stata realizzata a Roma nella primavera del 1959 e gi dallora i consensi per la sua arte sono unanimi e straordinari.Al mondo della pittura, come lei stessa raccontava, si accosta non pi giovanissima e per puro caso. Figlia di un pescatore della Marina Grande, Carmelina vive la sua infanzia semplice e serena in seno alla sua numerosa famiglia, in mezzo ai tanti fratelli e sorelle pi grandi che la coccolano, ma si adoperano anche per farle imparare un mestiere, mandandola a dieci anni presso una buona sarta dellisola.Adolescente, viene colpita da una grave forma di meningite, ma ne guarisce. Allorch riprende la sua vita abituale, agli occhi di tutti Carmelina appare unaltra donna, scontrosa, insoddisfatta di quello che ha, di quello che fa, rifiutando persino di tornare dalla sarta e preferendo trascorrere il suo tempo girovagando per le viuzze del paese, senza meta, tutta assorta nei suoi pensieri.Che cos accaduto a Carmelina?I familiari, preoccupati, la fanno ricoverare in una casa di cura, ma dopo poco ne viene dimessa perch la sua mente funziona perfettamente.Ritornata a Capri, riprende le sue passeggiate solitarie e la si vede spesso seduta su una panchina, su di un muretto, sulla balza di una roccia a contemplare con gli occhi stupefatti, e per ore intere, il paesaggio di Capri, i colori dei fiori, il verde dei prati, come se volesse imprimere nei suoi occhi lo spettacolo suggestivo della lussureggiante natura caprese.Quando sposa un giovane di Capri, la gente rimane perplessa: riuscir Carmelina, con il suo comportamento incantato, a vivere tranquillamente la sua vita di sposa e madre?Nasce il figlio Pasqualino, poi la figlia Emilia. Il marito trova un lavoro fisso presso il Cimitero comunale di Capri e Carmelina svolge con responsabilit e capacit il suo ruolo di moglie e specialmente di madre.Un giorno, Pasqualino che ha pochi anni si ammala e la mamma pensa di fargli un regalo. Con le poche centinaia di lire che racimola in casa corre a comprare una scatola di colori e pennelli e, pur non avendo mai preso in mano un pastello o una riga, diventa la maestra del figlio malato e, intanto, impara lei stessa a dipingere.Quando il bambino guarisce, Carmelina, che ha scoperto il gusto dei colori, guarda con stupore fanciullesco i fogli di carta sui quali la sua mano un po tremante ha creato scene colorate meravigliose.Sorride divertita di quello che riuscita a fare e, dopo qualche giorno, compra scatole di colori pi importanti, e tele piccole e grandi, pennelli, e ai suoi amici racconta che ha fatto un sogno meraviglioso: ha visto san Costanzo, il patrono di Capri, e il Cuore di Ges che le hanno detto che diventer unimportante pittrice.Non avendo mai sentito parlare di prospettiva e di chiaroscuri, ma tenendo impresse nella sua anima e nei suoi occhi le casette bianche e rosa dei pescatori con le finestrelle e i balconcini traboccanti di rossi gerani, le barche che solcano il mare di un azzurro cobalto, le villette ridenti della Marina Piccola disseminate tra il verde delle balze, la Certosa con i suoi chiostri armoniosi, i monumentali portici, la bella Chiesa, la Piazzetta cos colorata e suggestiva, comincia a dipingere sul serio.Accade, per, un fatto straordinario.Ogni via, ogni scorcio, ogni oggetto che rappresenta sulla tela, sotto il suo pennello appare reinventato dalla sua fantasia. Le case, le strade, le piazze corrispondono a quelle dellisola, ma Carmelina contamina (nel significato latino di mescolare) i luoghi, collocando per esempio nella Piazzetta la famosa piscina della Canzone del mare con un Faraglione in mezzo allacqua, trasferendo nel paesaggio caprese scorci della laguna veneta, come se volesse salvare, nel mare allora incontaminato di Capri, Venezia dallavvelenamento delle sue acque, e poi accostando strade dellisola lontane luna dallaltra, rappresentando la realt ma modificandola secondo il suo cuore di vera innamorata della sua terra.Nel suo universo artistico, dove sembra che il tempo si sia fermato e lo spazio abbia perduto la sua rigida connotazione, Carmelina esprime il suo mondo interiore fatto di sogni, di speranze, di desideri che hanno un comune denominatore: lamore per la sua isola e per la sua gente che vorrebbe vedere in perfetta sintonia.Ed ecco venire fuori dalle sue mani quadri in cui lisola ora rappresentata come racchiusa in una particolare arca che, come quella di No, dovendo mettere in salvo tutti, superba e sicura sovrasta la distesa dellazzurro mare, ora assume laspetto di unenorme nassa che naviga in un mare calmo e trasparente, ora di un grande scoglio con ville, piscine, strade alberate in un tripudio di fiori colorati che spuntano ovunque, persino sui binari della rossa Funicolare stracarica di passeggeri.Scoperta per caso, Carmelina passa di trionfo in trionfo, raccoglie premi nei concorsi dei pittori naifs di tutto il mondo, i suoi quadri sono ammirati da intenditori fieri di acquistarli.Gli elogi, tra i quali quelli di Giancarlo Vigorelli e del grande De Chirico, e il successo non insuperbiscono Carmelina che continua a vivere semplicemente.Si fa costruire una villetta (La Naive), ma preferisce vivere ancora nel suo piccolo studio in fondo a via Fuorlovado dove comincia a dipingere allalba, particolarmente sollecita anche nella educazione dei figli che segue con attenta partecipazione fino alla loro laurea in medicina.Dopo gli anni dei successi, Carmelina si rifugia nella sua villetta alla Cercola, circondata dallaffetto dei figli. Non abbandona i pennelli e i colori che, spesso, costituiscono un salutare antidoto ai malanni dellet avanzata e talvolta si rammarica di essere stata quasi dimenticata specie da chi, nei tempi doro della sua attivit ha beneficato con ogni sorte daiuto (fig. 3).Conquistata a duro prezzo la felicit, lei prese a riversarla a piene mani sulla tela e fu il successo.La bellezza dellisola, rivelata nellOttocento dai romantici tedeschi, immortalata da Corot e prediletta dai suoi allievi fino a Renoir, riapparve in una veste assolutamente nuova e candida, destinata anche per questo ad incantare un pubblico vastissimo.Era una visione nello stesso tempo assolutamente fedele alla realt eppure surreale. Umana e contemporaneamente fantastica, come pu essere soltanto una fiaba.Carmelina guardava il suo piccolo mondo affacciata ad una finestra magica, ed ecco che dai suoi pennelli prendevano forma e colore la piccola piazza del paese, con gli ombrelloni colorati ed il campanile; la processione dei devoti, dipinti in lunghe fila di figurine puntiformi, dietro la statua argentea del santo; le case della marina, con il suo palazzo rosso che troneggia in mezzo ad esse.Qualche volta invece la pittrice si librava in volo, per mostrare a tutti la tragica visione della sua isola assediata dalla flotta saracena, o al contrario trasformava Capri in un quieto presepe, con la gente che tornante dopo tornante (come lungo via Krupp) si avvicina alla grotta dove nato Ges, mentre in alto i re Magi lasciano il loro castello cavalcando i cammelli.Ne aveva fatta di strada, Carmelina, quando lasci ad 84 anni i suoi pennelli e la sua amata famiglia. E tanto tempo trascorso da allora. Eppure ancora oggi, a chi passi davanti alla sua tanto desiderata casetta di via Cercola, pu accadere di sentire il fruscio della sua barchetta-aquilone che ancora naviga nel cielo.Sar per questo che i suoi quadri, a cento anni dalla sua nascita, lasciano in chi li guarda la dolcissima sensazione di ritornare bambini.Sia pure solo per pochi attimi.