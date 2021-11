Ѐ Stata la Mano di Dio, di Paolo Sorrentino

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato in concorso alla 78 Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia,, diha vinto il Leone d'Argento (Gran premio della Giuria), mentre il giovane Filippo Scotti ha ricevuto ili. Il film, inoltre, stato selezionato per rappresentare l'Italia agli, come. Il 15 dicembre si potr vedere anche in streaming su Netflix.Nella Napoli degli anni 80 Fabio Schisa () uno dei tre figli di Saverio () e Maria (), coppia della buona borghesia, circondata dal clan di parenti, vicini e amici che condividono gioie e problemi intimi.Fabietto, come lo chiamano tutti, incerto su quale percorso scegliere dopo la maturit classica. E le donne lo intimidiscono, ma affascinato dalla sensuale zia Patrizia (), vittima di disturbi psichici.Intorno al giovane ruotano gli affetti familiari tra scherzi materni, battute paterne, sogni di un fratello che vuole diventare attore, una sorella che occupa sempre il bagno, e tanti particolari personaggi napoletani: un mondo sereno purtroppo destinato a scomparire allimprovviso, creando un vuoto difficile da colmare.ha raccontato il registaPaolo Sorrentino riesce a mettere in scena la storia intima e dolorosa della perdita dei genitori, morti asfissiati nel sonno dal monossido di carbonio mentre erano in vacanza a Roccaraso, quando lui non era presente perch seguiva una partita del Napoli.racconta il regista- urla nel film Alfredo () guardando negli occhi Fabietto. Allusione a un dio terreno, Maradona, considerato dai napoletani un mito simbolo di riscatto oppure a un Dio vero che ci protegge dal cielo?: un mix di sacro e profano che aleggia sempre nel film, cos come dolore, commozione e gioia, unopera essenziale che arriva dritta al cuore senza retorica, unopera corale in cui noi napoletani ci sentiamo anche un po protagonisti, non solo perch coinvolti dalle vicende umane del regista, ma anche per il caleidoscopico contesto di una citt che ci appartiene e amiamo.Ottime regia e sceneggiatura di Paolo Sorrentino, splendido cast includente oltre ai gi citati, ancheNotevoli musiche di, fotografia di, montaggio di, scenografia diTra i film di Paolo Sorrentino ricordiamo:Intervista al regista e a T. Servillo: