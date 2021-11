Il Napoli Basket acquista Reggie Lynch

di Mario Triggiani



La Generazione Vincente Napoli Basket ha annunciato di aver raggiunto, dopo giorni di intense trattative, laccordo con il centro americano classe 1994 Reggie Lynch.Dopo due anni allUniversit dellIllinois e due con i Minnesota Golden Gophers (ultima stagione a 10.1 punti e 8 rimbalzi di media), Lynch ha iniziato la sua carriera professionistica in Estonia con il BC Kalev.Con il club di Tallinn ha conquistato il campionato estone nel 2019, raccogliendo 11 rimbalzi nella gara decisiva per il titolo.Dopo lesperienza in Estonia Lynch ha avuto il suo primo assaggio di Italia partecipando al campionato 2019/2020 di A2 con la canotta dellUrania Milano, chiudendo il campionato con 11.3 punti e 6.5 rimbalzi di media che gli sono valsi la chiamata del Lokomotiv Kuban, una delle massime squadre russe che lo ha voluto come centro titolare.Lynch aveva iniziato questa stagione con lIraklis di Salonicco, dove viaggiava su medie di 12 punti e 5.3 rimbalzi prima che la chiamata di Napoli lo convincesse a separarsi dal club greco, ancorato nei bassifondi della classifica.La caratteristica principale di Reggie Lynch sono certamente le stoppate, visto che il nuovo acquisto di Napoli non mai andato sotto le 2.2 di media, dato statistico impressionante che gli valso il titolo di miglior difensore della sua Conference universitaria nel 2017.La Ge.Vi. aveva sofferto sotto canestro nelle ultime gare disputate dopo linfortunio del centro titolare Elegar, dunque larrivo di un protettore del ferro come Lynch rappresenta proprio ci di cui la formazione azzurra aveva bisogno.Lynch dovrebbe arrivare a Napoli nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi mettersi agli ordini di coach Sacripanti in vista dellesordio sul parquet previsto per domenica 5 dicembre contro Cremona, quando i tifosi sugli spalti potranno vedere per la prima volta dal vivo sia Lynch che Jeremy Pargo, che finora ha disputato solo due gare in trasferta.