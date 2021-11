Rapporto Unicef 2021

di Giovanna DArbitrio

In occasione del 20 novembre, Giornata Internazionale dei diritti dellinfanzia e delladolescenza,, la pi giovane Ambasciatrice Unicef, ha chiesto agli adulti di ascoltare i bambini in un nuovo video- ella ha affermato -Ricordiamo che la suddetta giornata dellUnicef ha lobiettivo di diffondere consapevolezza a favore di milioni di bambini che vedono negati i loro diritti ad assistenza sanitaria, nutrizione, istruzione e protezione adeguati Per la celebrazione annuale, star e leader del mondo dellintrattenimento, dei governi, dello sport e delle aziende si mobilitano per i bambini a sostegno dei loro diritti. Diversi monumenti in tutto il mondo vengono illuminati di blu.In verit sono preoccupanti i dati dal Rapporto Unicef 2021dal titolo: "".- evidenzia l'Unicef -Nel nuovo rapporto, viene presentato anche un sondaggio effettuato dall'Unicef e dalla Gallup in 21 paesi dal quale emerge il grave effetto costo psicologico della pandemia sui giovani. Secondo i dati, 1 giovane su 5 tra i 15 e i 24 anni dichiara di sentirsi spesso depresso o poco interessato a qualsiasi attivit e almeno 1 bambino su 7 stato direttamente colpito dai lockdown, mentre pi di 1,6 miliardi di bambini hanno perso parte del diritto all istruzione per chiusure delle scuole. La preoccupazione per il reddito familiare e la salute, inoltre, generano nei giovani angoscia per il loro futuro. La direttrice generale dell'Unicef, messo in rilievo i danni psichici sui bambini durante i lockdown per la lontananza da parenti, amici, scuola, giochi,- scrive, portavoce dellUnicef Italia -Senzaltro non si possono dimenticare le gravi problematiche ancora irrisolte che coinvolgono infanzia e adolescenza, come esposizione a violenza e abusi, guerre, povert, fame, malattie e quantaltro, problematiche ora aggravate dal Covid. Pertanto la suddetta Giornata Internazionale per i diritti di Infanzia e adolescenza dovrebbe sollecitare riflessioni e proporre concrete soluzioni.