Quell'Inter-Napoli decisa nell'intervallo

di Mimmo Carratelli



Nella stagione 1970-71 di grazia e di Sormani, Hamrin, Umile, Ghio, Abbondanza, tanto per dire che non avremmo mai pensato allo scudetto, pur forti di Zoff, Ripari, Pogliana, Altafini, Improta, Juliano, Zurlini, Panzanato e Bianchi, in quella stagione che fu la terza di Chiappella in panchina e la seconda dell'Ingegnere Ferlaino presidente a sorpresa ci togliemmo il gusto di rompere il paniere alle squadre milanesi vincendo otto partite di corto muso e sfoderando la migliore difesa della storia azzurra.E, udite, udite, salendo a Milano verso fine marzo, andammo a mettere paura all'Inter in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Napoli nell'epoca dei due punti a vittoria.L'nter l'avevamo battuta al San Paolo 2-1 portando in gol Pogliana e Ghio, cannonieri di scorta, e Gigi Pogliana terzino grazioso ma puntuale da solo aveva battuto la Juventus (1-0) in una delle otto partite di corto muso.Insomma, ci stavamo entusiasmando anche se per un paio di mortaretti il giudice sportivo ci aveva data persa la partita col Milan a Fuorigrotta e andammo in campo neutro a Bari dove battemmo il Verona 2-0.Salimmo a Milano con la solita sentenza annunciata "", ma in quell'Inter-Napoli del 21 marzo 1971 alla fine del primo tempo vincevamo con un gol di Altafini, il nostro centravanti innamorato. Verso la fine del primo tempo, colpo di testa di Juliano, respinta difettosa di Lido Vieri, gol di Jos, ol, ol, ol.Cosa ancora pi straordinario, prima che finisse il tempo, l'egregio arbitro astigiano Sergio Gonella, severo, non proprio uno spumante di arbitro, espelle Burgnich per fallo su Umile. Stavano succedendo a San Siro cose inaudite.Napoli in superiorit numerica nella ripresa mentre calava la nebbia.Ma succedono a Milano cose soprattutto ordinarie. Nell'intervallo, Sandro Mazzola si precipit nello spogliatoio dell'arbitro: "". Apriti cielo e si riapr la partita. Gonella assegn un rigore all'Inter per un fallo discutibile di Panzanato su Mazzola (che abilmente, quel fallo, se lo cerc). Boninsegna batt un rigore irregolare fermandosi a met corsa (55') e raddoppi in acrobazia di testa (58'). Il Napoli fu tagliato fuori dalla corsa scudetto.Era l'Inter allenata da Invernizzi che aveva sostituito Heriberto Herrera: Vieri (49' Bordon); Bellugi, Facchetti; Bedin, Giubertoni, Burgnich; Jair (82' Frustalupi), Bertini, Boninsegna, Mazzola, Corso. Uno squadrone. Vinse lo scudetto quattro punti avanti al Milan, sette sul Napoli.Giuseppe Chiappella, il brontolone di Rogoredo che si era napoletanizzato abitando in via Petrarca con i balconi spalancati sul golfo azzurro, soleva dire "", un casino. Fu molto "" quella partita che il Napoli perse a San Siro.Rimasero famose le frasi di Chiappella a Milano: "", "".Peppone Chiappella scomparso nel 2009 a 85 anni.