Scudetto: Milano, crocevia azzurro

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 15.11.2021)

Opinionisti, tecnici, avvocati del Diavolo e tante belle gioie del pallone, profittando della sosta del campionato, si sono espressi sull'orizzonte del medesimo con vista scudetto. Opinioni legittime e rispettabili, in un certo senso sensate, e voil.Troneggia il titolo de "", quotidiano milanese con editore torinista: "". In effetti molto forte l'impressione che la squadra rossonera ha lasciato nel derby. All'interno, lo stesso giornale continua: "" perch "". E Andrea Masala scrive: "". Ci mancherebbe.Sulla "rosea", Luigi Garlando elegante e garbato come sempre chiosa: "". Tradizionalista e incoraggiante, Sebastiano Vernazza: ""." tace, preso tra i musi lunghi dei tifosi juventini per la grigia annata bianconera e il corto muso di Allegri (i sogni muoiono all'Ambra?), mentre Chiellini sembra in pole-position per un futuro ruolo dirigenziale di alto livello alla Continassa.Si scrive molto dei rinnovi di contratto di Insigne col Napoli e di Kessie col Milan.Suonano per la vittoria finale le trombe degli intenditori. Lippi: "". Eraldone Pecci, amico mio del cuore, allarga opportunamente il discorso, originale come sempre e in controcorrente: "". Fabio Capello, tranciante: "". Grazie dell'attenzione.Zaccheroni dice che il Napoli "", cio non vince dai tempi di Maradona, e perci ha voglia di vincere. Filosoficamente ineccepibile. Sempre Zac afferma che l'Inter ha pi l'abitudine a vincere e inoltre ha un organico profondo e ricco di talento e che al Milan nessuno chiede niente e i rossoneri giocano senza pressione. Morale della favola, chi vincer lo scudetto? Zaccheroni non lo dice.Alla ripresa del campionato, vero che il Napoli giocher due volte contro le milanesi a Milano, crocevia dello scudetto, ma al ritorno Inter e Milan dovranno venire a giocarsela a Fuorigrotta.Da qui alla fine del girone d'andata, per l'alta classifica si giocheranno Lazio-Juventus, Juventus-Atalanta, Roma-Inter e Atalanta-Roma. Il vertice del campionato ribolle. Potrebbe venir fuori un'altra classifica.Guardiamo al futuro prossimo del Napoli. Non gli resta che affrontare le "". Una l'ha gi battuta, la Juventus, ma era una mezza grande alla terza giornata e non tra le "" in testa al campionato; poi il pari degli azzurri all'Olimpico contro la Roma. Restano da affrontare quattro delle famose "", le formazioni destinate a dominare il campionato, col Napoli tra loro, e chi vivr vedr.Tra le famose sei vedette, il Napoli ha giocato meno partite contro le concorrenti del vertice. Perci atteso alla prova contro Inter (fuori), Lazio e Atalanta (in casa), Milan (fuori).Nei confronti fra le prime sei del campionato in testa il Milan con tre vittorie e due pareggi. Ha giocato con tutte, tranne col Napoli. Ha battuto la Lazio a Milano (2-0) e pareggiato il derby con l'Inter (1-1). Fuori casa, ha vinto con l'Atalanta (3-2) e la Roma (2-1), ha pareggiato a Torino con la Juve (1-1).Quattro partite di vertice hanno giocato Juventus, Inter, Roma e Lazio; tre l'Atalanta.L'Inter non ha vinto un solo big-match. In casa, ha pareggiato con Juve (1-1) e Atalanta (2-2). Fuori, ha perduto con la Lazio (1-3) e pareggiato il derby milanese.L'Atalanta: in casa, la sconfitta col Milan e il pari con la Lazio (2-2); fuori il 2-2 con l'Inter.En-plein casalingo per la Lazio (il 3-1 all'Inter e il 3-2 alla Roma); fuori, il pareggio a Bergamo e la sconfitta sul campo del Milan.Male la Roma: in casa, il pari col Napoli e la sconfitta col Milan; fuori le sconfitte sul campo della Juventus e della Lazio.Le prossime partite del Napoli con l'Inter a Milano alla ripresa del campionato, con la Lazio a Fuorigrotta nel turno successivo, con l'Atalanta a Napoli alla 16 giornata e col Milan a San Siro alla 18 saranno altrettanti esami-scudetto per gli azzurri.Vediamo i precedenti con queste squadre nel complesso e negli ultimi dieci anni.Solo 9 vittorie azzurre a Milano contro l'Inter (17 pareggi, 49 sconfitte). Negli ultimi dieci campionati si confermato il trend favorevole all'Inter. Nelle ultime quattro partite a San Siro, tre vittorie dell'Inter e un pareggio. Nell'ultima trasferta 1-0 dei nerazzurri col rigore di Lukaku al 73'. Due sole vittorie del Napoli: nel 2016-17 col gol di Callejon (1-0) e nel 2011-12 con i gol di Campagnaro, Maggio e Hamsik (3-0).Con la Lazio a Napoli, bilancio positivo per gli azzurri: 33 vittorie, 22 pareggi, 10 sconfitte. Negli ultimi dieci anni, predominio azzurro confermato: 7 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta (nel 2014-15, vittoria laziale per 4-2). Goleada l'anno scorso: 5-2 (a segno Insigne un rigore e un gol, Politano, Mertens, Osimhen). Nel 2012-13 la tripletta di Cavani nel 3-0 azzurro. Memorabile il 5-0 del 2015-16 che segn la svolta del Napoli di Sarri (doppietta di Higuain e gol di Allan, Insigne e Gabbiadini).Predominio azzurro nei confronti con l'Atalanta a Napoli: 34 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte. Negli ultimi dieci anni: 5 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. L'anno scorso il 4-1 con la doppietta di Lozano e i gol di Politano e Osimhen. Le tre vittorie dell'Atalanta: 3-1 contro il Napoli di Mazzarri (2011-12); 2-0 con la doppietta del terzino Caldara nel 2016-17; 2-1 con i gol di Zapata e Pasalic nel 2018-19.Non male le trasferte del Napoli sul campo del Milan: 15 vittoie azzurre, 26 pareggi, 32 vittorie milaniste. L'anno scorso 1-0 a San Siro con gol di Politano a chiudere la serie del Napoli di sei trasferte positive col Milan a San Siro (3 vittorie, 3 pareggi). Clamoroso il 4-0 con gol di Allan, doppietta di Insigne e autogol milanista nel 2015-16. L'ultima vittoria milanista sul Napoli a San Siro risale al campionato 2014-15, gol di Menez e Bonaventura al Napoli di Benitez.