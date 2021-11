Italia, chi di rigori ferisce, di rigori perisce

di Mimmo Carratelli



Una questione di rigori tra Italia e Svizzera nei due confronti di qualificazione per il Mondiale 2022 in Qatar. A Basilea e a Roma due pareggi: 0-0 in Svizzera e Jorginho fallisce un penalty, 1-1 a Roma e ancora Jorginho sbaglia dal dischetto. Due vittorie sfumate dagli undici metri.Una vergogna per l'Italia campione del mondo 2006 ai rigori. Nella finale di Berlino contro la Francia 1-1 dopo i supplementari, risultato affidato ai rigori. Trezeguet sbagli per la Francia. Italia campione. Ai rigori, la nazionale azzurra aveva battuto l'Australia negli ottavi (il "cucchiaio" di Totti al 95').Europei 2021. Italia campione ai rigori. Nella semifinale contro la Spagna 1-1 dopo i supplementari, 4-2 per gli azzurri dal dischetto, decisivo l'ultimo penalty di Jorginho. Nella finale contro l'Inghilterra ancora 1-1 dopo i supplementari, 3-2 dagli undici metri: sbagliarono Belotti e Jorginho, ma gli inglesi fecero peggio fallendo il penalty con Rashford, Sancho e Saka.Fino al rigore tirato alle stelle da Jorginho a Roma venerd sera, il pi famoso penalty sbagliato dalla nazionale italiana era quello di Roberto Baggio a Los Angeles nella finale mondiale del 1994 negli Usa, soluzione ai rigori dopo lo 0-0 ai supplementari. Contro Taffarel, Baggio spar alto il penalty deciso, 3-2 per i brasiliani dal dischetto.Curiosamente, in quella finale, gioc nel Brasile Jorge de Amorin Campos detto Jorginho, un terzino di Rio de Janeiro che giocava nel Bayern. Rimase in campo venti minuti, sostituito da Caf.Rigori sbagliati in nazionale, rigori decisivi falliti, Baggio e Jorginho non sono gli unici "". Nell'elenco degli errori-orrori figurano Sandro Mazzola, Collovati, Roberto Mancini, Donadoni, Serena, Franco Baresi, Massaro, Zola, Albertini, Di Biagio, De Rossi, Di Natale.Cominci Sandro Mazzola, qualificazione mancata alla fase finale degli Europei 1964, contro l'Urss 1-1 a Roma.Il Baffo interista manc la vittoria dagli undici metri. I russi erano in vantaggio 1-0. Al 57' per atterramento di Bulgarelli, rigore per l'Italia: Mazzola tir debolmente tra le braccia di Jascin. Rimedi Rivera all'89' segnando il pareggio.Europei 1980 in Italia, finale per il terzo posto a Napoli contro la Cecoslovacchia ai rigori dopo l'1-1 ai supplementari. Al nono rigore decisivo, Collovati tir centralmente, il portiere Netolicka non trattenne ma, prima che la palla gli sfuggisse oltrepassando la linea di porta, riusc a bloccarla girandosi di scatto. Vittoria cecoslovacca 9-8 dal dischetto.Europei 1988, qualificazioni. Con la Svezia a Stoccolma. Dopo un quarto d'ora, il portiere Ravelli fa fallo da rigore su Tricella. Sul dischetto va Roberto Mancini. Il portiere intuisce il tiro e devia sul palo, sul rimbalzo Vialli calcia oltre la traversa.La Svezia segn al 25' con Larsson aggiudicandosi la partita (1-0). L'Italia si qualific ugualmente per la fase finale dell'Europeo cedendo in semifinale contro l'Urss in Germania.Mondiali 1990 in Italia. La semifinale con l'Argentina a Napoli. Dopo i supplementari 1-1. Soluzione ai rigori. Donadoni si fa parare da Goycochea il quarto penalty. Segna Maradona e Serena si fa parare l'ultimo tiro dagli undici metri. Argentina 4-2 ai rigori.Mondiali 1994 in Usa. finale col Brasile a Los Angeles. I rigori dopo lo 0-0 ai supplementari. Tiro alto di Franco Baresi alla prima esecuzione. Parato il tiro di Massaro. Roberto Baggio per il rigore decisivo sul 3-2 per i brasiliani. Oltre la traversa il tiro di Baggio. Superfluo l'ultimo penalty per il Brasile, campione del mondo 3-2 ai rigori. Negli ottavi, a Boston, Baggio aveva deciso su rigore al 102' la partita con la Nigeria (2-1).Europei 1996 in Inghilterra. Italia-Germania a Manchester. Il portiere tedesco Kopke mette gi Casiraghi: rigore. Dal dischetto, Zola. Tiro rasoterra facilmente neutralizzato dal portiere tedesco. Finisce 0-0. L'Italia esce dall'Europeo.Mondiali 1998 in Francia, quarti di finale contro i francesi a Parigi. Dopo i supplementari 0-0. Rigori. Albertini si fa respingere la conclusione da Barthez, poi Di Biagio stampa il pallone sulla traversa con un destro potente. La Francia passa ai rigori 4-3.Europei 2008, quarti di finale con la Spagna a Vienna. Dopo i supplementari 0-0. Decisione ai rigori. De Rossi e Di Natale si fanno respingere i tiri da Casillas. Passa la Spagna 4-2.